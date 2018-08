Devil May Cry 5'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Devil May Cry 5'in merakla beklenen çıkış tarihi açıklandı. Gamescom'da açıklanan çıkış tarihiyle birlikte oyunun çıkış yapacağı platformlar da belli oldu.

Son çıkan Devil May Cry oyunundan sonra oyunseverler Capcom'a ateş püskürmüştü. Ortaya çıkan tablodan sonra Capcom yeni DMC oyununu tamamen kendi eline almaya karar verdi. İlk olarak E3 2018 etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyurulan Devil May Cry 5 ile seri kendi hikayesine geri dönüş yapıyor. Yayınlanan duyuru videosu ile yeni DMC oyununun ne kadar iyi olacağı gösterilmiş oldu. Devil May Cry 5'in daha fazla detayın Gamescom 2018 etkinliğinde verileceği belirtildi.

Gamescom 2018 etkinliği geldi çattı ve Devil May Cry 5 için 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Hemen ardından da oyunun çıkış tarihi ve platformları yine bir video yoluyla tüm oyunseverlere duyuruldu. Devil May Cry 5; PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Oyun 8 Mart 2019'da raflardaki yerini alacak.

Çıkış tarihi için yayınlanan videoda oyunun oynanış görüntüleri yayınlandı. Videoda ilk olarak Nero'yu görüyoruz. Nero'nun düşmanlarını ve dövüş dinamiklerine yakında bakıyoruz. Daha sonrasında karşımıza Dante çıkıyor. Dante motorunu ortadan iki ayırarak silah olarak kullanıyor. Hem Nero hem de Dante çok etkileyici duruyor. Ne dersiniz, DMC 5 ile hayranlar tekrar mutlu olabilecek mi?