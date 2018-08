The Division 2'nin Gamescom 2018 Videosu Yayınlandı

Gamescom 2018 etkinliği sürerken The Division 2 için yeni bir video daha yayınlandı. Bir buçuk dakikalık kısa videoda oyundaki atmosfer ön planda olmuş.

Gamescom 2018 etkinliği dün itibariyle başladı. 25 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlikte firmalar oyunlarını tanıtıyorlar. Bunlardan birisi olan Division 2 de bu etkinlikten nasibini aldı. The Division 2 için kısa bir video yayınlandı. Yayınlanan yeni videoda oyunun grafiksel kalitesine göz atma şansı yakalıyoruz.

The Divison 2'nin yüksek bir grafik kalitesi gözümüze çarpıyor. Çevre ve karakter kaplamaları çok daha iyi gözüküyor. Eğer bir downgrade yapılmazsa grafiksel olarak hoş bir oyun bizi bekliyor olacak.

Bildiğiniz üzere The Division 2 için detaylı bilgiyi E3 2018 etkinliğinde almıştık. The Division 2'de görevimiz; Dünya'nın en iyi korunan bölgelerinin biri olan Beyaz Saray'ı ele geçirmek. Bunu yapmak elbette çok zor olacak. Oyunda toplamda 3 hikaye paketi bulunacak. Bu hikaye paketleri Ubisoft'un belirlediği aralıklara göre çıkış yapacak. Hikaye paketleri oyuna yeni görevler ve etkinlikler getirecek.

The Division 2; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 15 Mart 2019'da çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş eden oyunseveler açık betaya erişme şansını yakalarken, ayrıca Hazmat 2.0 kostümünü ve The Lulbaby isimli silahı içeren Capital Defender Pack'ine ücretsiz sahip olabilecek.