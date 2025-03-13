WhatsApp Dolandırıcıları Tarih Oluyor (Sürekli Arayan Acayip Numaralardan Kurtuluyoruz)

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliği sayesinde "dijital tutuklama" dolandırıcılığı tarih olacak. Hem de günlük hayatta, kameranızı açacak durumda olmadığınız zamanlarda sesli cevap verme özelliğini kullanarak konforlu bir deneyim elde edeceksiniz. Son dönemde dijital tutuklama davaları yukarı yönlü ilerliyordu.

Bu tür dolandırıcılıklarda sahte kolluk kuvvetleri veya yetkililer, kullanıcıları suçlamalarla korkutarak para transferi yapmaları hususunda baskı yapıyor. Yeni güncelleme ile bu gibi durumlar tarih olacak.

Kamera Açmadan Aramaları Kabul Etme Özelliği

Bu özellik halihazırda Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda uzun süredir bulunan bir seçenekti. Şu an WhatsApp'ta bir video çağrısı geldiğinde, kamera otomatik olarak açılıyor ve ancak çağrı kabul edildikten sonra kapatılabiliyor.

Artık istemeden görüntülü konuşma yapma riski yok. Çağrıyı kabul etmeden önce kameranızı açıp-kapatma seçeneğiniz olacak.

WhatsApp'ın bu güncellemeyle birlikte başka yeni özellikler üzerinde de çalıştığı bildirildi. Bunlardan biri de UPI Lite adlı; kullanıcıların PIN girmeden küçük miktarlarda ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni bir sistem. İlaveten Meta AI ile ilgili yeni bir arayüz geliştirilecek, otomatik ses modu ve önerilen mesaj başlatıcıları gibi yenilikler sisteme entegre edilecek.

Yeni özelliklerin ne zaman kullanıma açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.