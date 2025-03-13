WhatsApp Dolandırıcıları Tarih Oluyor (Sürekli Arayan Acayip Numaralardan Kurtuluyoruz)
WhatsApp, "dijital tutuklama" dolandırıcılığının önüne geçmek üzere yeni bir sistem geliştirdi. Özellik Google Meet'te de bulunuyor ve aynı şekilde çalışıyor.
WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliği sayesinde "dijital tutuklama" dolandırıcılığı tarih olacak. Hem de günlük hayatta, kameranızı açacak durumda olmadığınız zamanlarda sesli cevap verme özelliğini kullanarak konforlu bir deneyim elde edeceksiniz. Son dönemde dijital tutuklama davaları yukarı yönlü ilerliyordu.
Pokémon Go Rekor Fiyata Suudi Arabistan'a Satıldı
Mobil oyun dünyasının efsanelerinden Pokémon Go, artık Suudi Arabistan'a ait. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Niantic'in oyun bölümünü satın aldı.
Bu tür dolandırıcılıklarda sahte kolluk kuvvetleri veya yetkililer, kullanıcıları suçlamalarla korkutarak para transferi yapmaları hususunda baskı yapıyor. Yeni güncelleme ile bu gibi durumlar tarih olacak.
Kamera Açmadan Aramaları Kabul Etme Özelliği
Bu özellik halihazırda Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda uzun süredir bulunan bir seçenekti. Şu an WhatsApp'ta bir video çağrısı geldiğinde, kamera otomatik olarak açılıyor ve ancak çağrı kabul edildikten sonra kapatılabiliyor.
Artık istemeden görüntülü konuşma yapma riski yok. Çağrıyı kabul etmeden önce kameranızı açıp-kapatma seçeneğiniz olacak.
WhatsApp'ın bu güncellemeyle birlikte başka yeni özellikler üzerinde de çalıştığı bildirildi. Bunlardan biri de UPI Lite adlı; kullanıcıların PIN girmeden küçük miktarlarda ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni bir sistem. İlaveten Meta AI ile ilgili yeni bir arayüz geliştirilecek, otomatik ses modu ve önerilen mesaj başlatıcıları gibi yenilikler sisteme entegre edilecek.
Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiriyor: Resmi Kararla Yasak Getirildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto borsasındaki riskleri azaltmak ve piyasayı daha güvenli hale getirmek için yeni düzenlemeler getirdi. İşte detaylar...
Yeni özelliklerin ne zaman kullanıma açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.