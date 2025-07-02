Kimse Beklemiyordu: Otomobil Devi, Pazarın Altını Üstüne Getirdi!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin satış verilerini açıkladı. Böylece şirketin güncel pazar payı, araç satış adedi ve büyüme performansı netleşti. Peki Ford’un son durumu nasıl? İşte öne çıkan rakamlar…

Ford - 2025 İkinci Çeyrek Sonuçları

ABD merkezli üretici, üç aylık dönemde tam 612 bin 95 adet araç satarak beklentileri aştı. Sektör analistlerinin yüzde 1,4’lük büyüme öngörüsüne karşın Ford, yüzde 14,2 gibi çarpıcı bir büyüme oranına ulaştı. Bu başarıda kamyonet, hibrit ve SUV satışlarındaki güçlü artış belirleyici rol oynadı.

SUV satışları yüzde 19,3, hibrit satışları ise yüzde 23,5 artış gösterdi. Ancak elektrikli araç tarafında işler pek parlak gitmedi. Buna göre Ford’un elektrikli araç satışları yüzde 31,4 oranında geriledi. Bu düşüşte Mustang Mach-e modelinde yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle 300 binden fazla aracın geri çağrılması etkili oldu.

Öte yandan markanın efsanevi F serisi kamyonet satışlarıysa yüzde 11,2 artarak 2019’dan bu yana en iyi çeyrek performansına ulaştı. F serisi, yılın ilk yarısında ABD’nin en çok satan kamyonet serisi unvanını korudu.

Ford Motor Company Kalite İcra Direktörü Josh Halliburton, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Müşteriler yeni araçların ilk kilometreden itibaren hayatlarını kolaylaştırmasını, daha eğlenceli hale getirmesini ya da ikisini birden bekliyor. Dört segment lideri modelimiz ve çoğu araçta artan kalite puanlarımız, müşterilerimizin güvenini kazanmak için odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor, ama doğru yönde ilerliyoruz.

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