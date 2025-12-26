1.341 Beygirlik BMW Yollarda! Test Görüntüleri Paylaşıldı

BMW'nin yeni elektrikli M3 modeli, uzun bir süredir hakkında yayılan söylentilerin ardından yollarda görülmeye başlandı. Sızdırılan yeni fotoğraflar, hız canavarına dair şimdiye kadarki en net ipuçlarını sağladı. Yeni otomobil hem teknoloji tutkunlarına hem klasik sürüş keyfinden ödün vermek istemeyenlere hitap ediyor.

BMW M3'ün Test Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konsept olmaktan çıkıp gerçek hayatta görülmeye başlanan elektrikli BMW M3, test görüntüleri ile gündeme yerleşti. Yeni paylaşılan görüntüler, otomobilin nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. M3'ün bu elektrikli versiyonunun adının iM3 olması bekleniyor. Yeni otomobil, BMW'nin gelecek yıl tanıtılacak olan yeni i3 altyapısının üzerine inşa edileceği belirtildi.

Tasarım tarafında BMW hayranlarını çok seveceği bir dönüşüm görülecek. Mevcut modelde çok büyük eleştiri konusu olan dikey şekildeki büyük ızgaralar bu modelde tercih edilmeyecek. Yeni iM3'te kullanıcıları daha estetik bir ızgara yapısı karşılayacak. Bu, markanın yeni Neue Klasse tasarım anlayışını modellerine yansıtmaya başlamasından kaynaklanıyor.

Yeni tasarım, BMW'nin klasik sportif görünümünü korurken daha ileri seviye teknolojik bir ürün hissiyatı uyandıracak. Test edilen prototiplere bakacak olursak geniş çamurluklara sahip olacağını söylemek mümkün. Görsel açıdan oldukça iddialı duran bu otomobil için her tekerleğe bir motor düşecek şekilde dört motorlu bir sistem geliştirildiği ve bunun 1.341 beygir gücüne kadar çıkabildiği söyleniyor.

Burada bir parantez açmakta fayda var. Yola sürülecek modeller için bu kadar yüksek bir sayıdan bahsetmek mümkün olmayacak. BMW'nin M5'in altında tutmak adına yeni modele 700 beygir civarında bir sınırlama uygulayacağı tahmin ediliyor. Eğer bu civarda bir sınırlama uygulansa dahi 550 beygir gücüne sahip olması beklenen benzinli M3'ü performans bakımından geride bırakacak.

Elektrikli M3'ün en büyük dezavantajı ağırlığı olacak. Sızdırılan fotoğraflardan yapılan tahminlere göre elektrikli model, mevcut benzinli versiyondan yaklaşık 465 kg daha ağır olabilir. Peki, sizin bu yeni otomobil ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.