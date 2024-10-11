ABD'nin En Çok Satan Arabası Ford F-150 XLT Artık Türkiye’de

Türkiye otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Bir yandan Tesla, BYD ve Chery gibi üreticiler ülkemizde faaliyet göstermeye başlarken, diğer yan da mevcut oyuncular burada olmayan modellerini getirerek rekabete yeni bir boyut kazandırıyor. Son olarak ise bu söylediklerimden ikincisi oldu. ABD'nin en çok satan otomobil modeli Ford F-150 Supercab XLT, Türkiye'de satışa çıktı!

Ford F-150 Supercab XLT Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Ford F-150 Supercab XLT, Türkiye’de 5.400.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla Ford bayilerinde satışa çıktı. Türkiye’deki kullanıcıların artan SUV ve pikap talebi nedeniyle böyle bir karar alan Ford ise şimdiden satışlardan umutlu. Peki Ford F50'yi bu kadar özel yapan ne? Neden ABD'deki kullanıcılar bu aracı tercih ediyor.

Ford F-150 Supercab XLT özelliklerine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken 2.7L EcoBoost V6 motoru oluyor. Araç, 330 PS güç ve 542 Nm tork sunarak 0-100 km/h hıza sadece 6.2 saniyede ulaşıyor. Bunun oldukça büyük bir pikap olduğunu göz önünde de bulundurursak etkileyiliği iki katına çıkıyor. 4x4 araçta ayrıca 10 ileri otomatik şanzıman mevcut.

Ayrıca, bu modelde Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrolü, Otomatik Yanan Farlar/Uzun Farlar, Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası ile Yokuş Kalkış Desteği gibi özellikler de karşımıza çıkıyor.

Büyük aileler için vazgeçilmez olan geniş iç hacmine ek olarak sunduğu 1,764 litre kargo alanı sayesinde kamp ekipmanları veya iş araç gereçlerini taşıma konusunda da rakipsiz. Elbette ki anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği gibi modern dokunuşlara ek olarak 8 inç büyüklüğündeki ekranı sayesinde Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikleri de Ford F-150 Supercab XLT modelinde karşımıza çıkıyor.

Isıtmalı ön koltuklar ve çift bölgeli otomatik klima gibi teknolojielr de konforunuzu ve sürüş deneyiminizi artırıyor. Tüm bu özellikler ve daha fazla bilgi için için Ford'un resmi internet sitesini ziyaret edebilir, hatta uygun bir bayiden test sürüşü randevusu alarak Ford F-150 Supercab XLT'yi kendiniz de deneyimleyebilirsiniz.