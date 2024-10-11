Tesla, Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi Duran 20 Kişilik Minibüsü Robovan'i Tanıttı

Elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk şirket olan Tesla, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda bir süre önce Cybertruck isimli aracını satışa sunan şirket, şimdi de Robovan isimli 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilen minibüsünü tanıttı. Adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran Tesla Robovan, özellikleri ile olduğu kadar tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!

Elon Musk, Tesla Robovan'i Tanıttı

Tesla CEO'su Elon Musk, Türkiye saatiyle dün gece düzenlenen "We, Robot" etkinliğinde şirketin yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise Tesla Robovan isimli minibüs oldu. Ancak minibüs dendiğinde kafanızda Türkiye'deki gibi bir şey canlanmasın. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Robovan, geleneksel bir minibüsten çok farklı.

İlk bakışta bir hızlı tren vagonunu andıran Tesla Robovan, adeta tekerlekleri olmadan havada süzülüyor gibi görünüyor. Musk'a göre toplu taşımanın geleceği olan bu araç sadece şık görünmekle kalmıyor. Kendisine göre 20 kişiye kadar yolcu ve hatta mal taşımacılığı yapabilen bu araç, toplu taşımanın da geleceği.

Tesla Robovan'in özellikle de kalabalık şehirlerde oldukça etkili olacağını iddia eden Musk, ulaşım maliyetlerinin de ciddi oranda düşeceğinin altını çizdi. Musk'ın iddiasına göre araç, 1 mil yani yaklaşık 1.6 kilometrede sadece 5-10 cent arası tüketim yapıyor. Bu da 10 cent olsa bile 1.6 kilometrede sadece 3,4 TL yakacağı anlamına geliyor.

Buradan yola çıkarsak 100 kilometredeki enerji maliyetinin ise 212,5 TL olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki bu bulunduğunuz ülkedeki enerji fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir. Tesla Robovan ile İstanbul-Ankara ​​arasında bir yolculuk yaparsanız ise maliyetiniz 956.25TL olacak.

Elbette ki bizim hesaplamalarımızı üst sınırdan yaptığımızı hatırlatmakta fayda var. Yine de Tesla'nın uygun fiyatlı ulaşım için bir çözüm sunacağı ortada. Ne yazık ki otonom sürüş özelliklerini de destekleyen aracın fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik bilinmezken, insanlar Cybertruck kadar uzun beklememeyi umuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tesla'nın yeni minibüsü Robovan sizce gelecekte sokaklarda gördüğümüz araçlardan biri olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.