Ford'dan Çığır Açan Bir Far Sistemi: Sürücünün Bakışlarını Takip Ediyor!

Otomotiv devi Ford, sürücü güvenliğini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan bir patente göre, Ford, sürücünün bakışlarını takip eden ve farların yönünü buna göre ayarlayan yenilikçi bir far sistemi geliştiriyor. Peki bu yeni far sistemi nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar...

Sürücünün Görüşü Farların Yönünü Belirleyecek

Bu akıllı far sistemi, güçlü farların ışınlarını sürücünün bakış yönüne göre ayarlayarak, potansiyel tehlikeleri daha erken tespit etmeye yardımcı oluyor. Örneğin, bir sürücü yol kenarında bir hayvan veya yayayı fark ettiğinde, sistem farları bu yöne doğru çevirerek sürücünün daha iyi görmesini sağlıyor. Böylelikle olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ford, bu sistemi geliştirmek için göz ve kafa takip teknolojilerini, aracın halihazırda kullandığı nesne algılama sistemleriyle birleştireceği söyleniyor. Sisteme göre, video analizleri ve radar verilerini kullanarak çevreyi sürekli olarak tarıyor ve sürücünün bakışlarını takip ediyor. Sürücü bir noktaya odaklandığında, sistem farları otomatik olarak bu noktaya yönlendiriyor.

Bu teknoloji, Ford'un hız yapan sürücüleri otomatik olarak ihbar eden kamera sistemi üzerindeki çalışmaları gibi bir söylenti değil. USPTO tarafından yayınlanan patent, bu teknolojinin geliştirilme aşamasında olduğunu ve gelecekteki Ford modellerinde yer alabileceğini gösteriyor.

Son olarak belirtmek gerekirse, teknolojinin ne zaman ve hangi modellerde kullanılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yakın zamanda Ford tarafından yeni teknolojiyle ilgili duyurular gelecektir.