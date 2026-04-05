Mercedes-Benz Vito'ya Yerli Rakip: Tourneo Custom 9+1 Geliyor!

Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin yeni 9+1 koltuk seçeneğini bu ay itibarıyla pazara sunacağını duyurdu. Özellikle turizm taşımacılığı, VIP servisler ve havalimanı transferi gibi alanlara hitap eden model fabrika çıkışlı 9+1 düzeniyle dikkat çekiyor. Peki Ford Tourneo Custom 9+1 teknik özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ford Tourneo Custom 9+1 Diğer Versiyonlara Göre Farklı Neler Sunuyor?

Ford’un yeni 9+1 koltuk düzenine sahip Tourneo Custom versiyonu özellikle ticari yolcu taşımacılığına yönelik olarak geliştirildi. Pazarda sıklıkla görülen sonradan koltuk ekleme dönüşümlerinin aksine model fabrika çıkışlı olarak 9+1 koltuk düzeniyle sunuluyor. Bu durum hem regülasyon uyumluluğu (AB ve Türkiye tarafından belirlenen turizm araç standartları) hem de operasyonel maliyet açısından işletmelere avantaj sağlıyor.

Araçta premium iç mekan detayları, esnek koltuk yerleşimi ve geniş yaşam alanı öne çıkıyor. Özellikle turizm firmaları ve VIP transfer hizmetleri için geliştirilen model, ferah kabin yapısı ve modern multimedya sistemleriyle segmentinde üst seviyeye konumlandırılıyor. Ford, bu versiyonun sürücü konforu kadar yolcu deneyimine de odaklandığını vurguluyor.

Yeni Tourneo Custom aynı zamanda gelişmiş sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojileriyle geliyor. Geniş iç hacim, modüler koltuk yapısı ve yüksek tavan seçenekleri modelin ticari kullanım senaryolarında daha esnek bir yapı sunmasını sağlıyor. Bu özellikler özellikle servis taşımacılığı yapan firmalar için önemli bir avantaj yaratıyor.

Ford Tourneo Custom 9+1 Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 2.0 litre EcoBlue dizel

: 2.0 litre EcoBlue dizel Güç : 170 PS

: 170 PS Tork : 390 Nm

: 390 Nm Şanzıman : 8 ileri otomatik

: 8 ileri otomatik Koltuk düzeni : 9+1 fabrika çıkışlı

: 9+1 fabrika çıkışlı Çekiş: Önden çekiş

170 PS güç üreten dizel motor, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Yeni nesil şanzıman hem sürüş konforunu artırıyor hem de yakıt tüketimini optimize etmeye yardımcı oluyor. 390 Nm seviyesine ulaşan tork değeri ise tam dolu kullanımda performans avantajı sağlıyor.

Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? Vito’ya Rakip Olur mu?

Ford henüz Tourneo Custom 9+1 versiyonunun resmi fiyatını açıklamadı. Ancak mevcut Tourneo Custom fiyatları baz alındığında modelin yaklaşık 2.400.000 TL – 2.900.000 TL aralığında konumlanması bekleniyor. Donanım seviyesine göre bu rakamın 3 milyon TL bandına yaklaşması da mümkün görünüyor.

Rakip tarafta ise Mercedes-Benz Vito Tourer modelleri Türkiye’de yaklaşık 3.100.000 TL seviyesinden başlıyor. Volkswagen Caravelle modelleri ise 2,7-3,4 milyon TL bandına kadar çıkabiliyor. Bu nedenle Tourneo Custom 9+1 modelinin fiyat avantajıyla öne çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ford Tourneo Custom 9+1, Türkiye’de oldukça güçlü bir pazara hitap ediyor. Özellikle servis taşımacılığı ve turizm segmentinde Mercedes-Benz Vito’nun büyük bir pazar payı bulunuyor. Ford’un fabrika çıkışlı 9+1 koltuk düzeni sunması bu dengeleri kökünden değiştirebilir. Eğer fiyat avantajı da sağlanırsa Tourneo Custom 9+1 modeli ticari taşımacılıkta en çok tercih edilen modellerden biri olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.