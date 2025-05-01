Ford-Volkswagen Ortaklığı Büyüyor: Daha Fazla Ortak Model Gelebilir!

Ford, Avrupa pazarında tutunmaya çalışırken bir yandan da farklı firmalar ile işbirliği yoluna girdi. Bilindiği üzere pek çok modelinin üretimini bitiren Ford, üretim sahasını elektrikli otomobillere yönelik genişletti. Bunun yanında farklı markalar ile de ortak modeller üreten üretici son dönemlerde en çok Volkswagen markası ile çalışıyor diyebiliriz. Bu kapsamda bahsi geçen ortaklığın da uzun yıllar devam edeceği ve büyüyeceği yönünde fikirler var. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford ve Volkswagen Ortaklığı Büyüyor!

Ford ve Volkswagen arasındaki elektrikli araç ortaklığı büyümeye hazırlanıyor. Şu anda Avrupa yollarında gördüğümüz Ford Explorer ve Capri modelleri, aslında VW’nin ID.4 ve ID.5 platformlarına oturtulmuş “yeniden markalandırılmış” araçlardan oluşuyor. Görünen o ki bu iş birliği burada bitmeyecek. Motor1 tarafından yayınlanan habere göre, Volkswagen'in satış şefi Martin Sander, “Ford ile olan iş birliğimiz çok çok çok başarılıydı” diyerek yeni projelerin sinyalini verdi.

Özellikle giriş seviyesi elektrikli araç tarafında yeni modeller görmemiz çok olası. Zira VW’nin MEB platformu üstünde şekillenen ID.1 ve ID.2 gibi kompakt çözümler, Ford’un Fiesta veya Ka tarzı modelleri için altyapı sağlayabilir. Ancak işler kağıt üstünde güzel. Sahadaki durum biraz daha karışık. Çünkü 2024’ün sonlarında, Ford’un Köln’deki fabrikasında üretim azaltıldı. 2025’in ilk üç ayında sadece 2 bin 511 Capri teslim edilirken, VW aynı dönemde ID.5’ten 3 bin 611 adet satmayı başardı. Aradaki fark küçük gibi görünse de, bu rakamlar yatırımcılar ve pazar stratejileri için büyük anlam taşıyor.

Ayrıca bunlara ek olarak Ford’un Avrupa’daki pazar payı da aynı dönemde yüzde 3,3’e geriledi. Mondeo ve Fiesta zaten üretimden kalktı, Focus ise yıl sonunda bizlere veda edecek. Yani marka, portföyünü ciddi şekilde küçültürken, yeni stratejisini büyük ölçüde VW temelli elektrikli modellere yaslamış durumda. Bu arada iş birliği sadece binek araçlarla sınırlı değil.

Yeni VW Transporter, aslında Ford’un Transit platformunu temel alıyor. Aynı şekilde VW Amarok da Ford Ranger tabanlı. Yani bu iki dev marka, sahada “sen üret ben satayım” modelini gayet verimli şekilde kullanıyor. Peki bu taktik uzun vadede işe yarayacak mı? Satışlar toparlanmazsa, kullanıcılar aynı arabanın iki logolu versiyonunu satın almaya ne kadar istekli olacak, orası şimdilik soru işareti. Ama bir gerçek var: Ford ve VW, elektrikli savaşta birlikte hareket etmeye kararlı. En azından şimdilik.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...