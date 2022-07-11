Ford Yangın Tehlikesi Sebebiyle 3 modeli Geri Çağırıyor

Son yıllarda elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapan otomobil devi Ford, yeni çıkardığı araçlarda büyük bir sorun tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın riski taşıdığı tespit edilen 100 binden fazla hibrit araç toplanacak.

CNBC'de yayınlanan bir rapora göre krank mili işleme sorunlarının potansiyel motor arızasına sebep olabileceği tespit edildi. Olası bir arızanın ise motoru yüksek sıcaklıklara çıkarması sonucu yangın riski oluşturabileceği düşünülüyor.

Motor Arızası 23 Farklı Yerde Görüldü!

Şirketin raporunda yer alan bilgilere göre 23 farklı araç, tespit edilen motor arızasını yaşadı. Yaşanan motor arızalarında ise herhangi bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmedi.

Amerikan otomotiv devi, 8 Ağustos'tan itibaren araç sahiplerini tamirata ihtiyaçlarının olup olmadığını belirlemek için yetkili servislere çağıracak. Tespit edilen arızalardan etkilenebilecek araçlar arasında 100 bin aracı kapsayan Lincoln Corsair, Ford Escape ve Maverick modelleri yer alıyor.

Ford yaşanabilecek kazalardan o kadar endişeli ki etkilenen araçlara sahip kişilerin araçlarını evlerinin uzağına ve açık alanlara park etmelerini tavsiye ediyor. Son geri çağırmaların da eklenmesiyle bu yıl Ford 500 bin aracı kontrol için geri çağırmış olacak.