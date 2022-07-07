Togg'dan Küresel İş birliği Hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü'nde yüksek hız testi görüntülenen Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg'un küresel ölçekte satışı için çalışmalara devam ediliyor. Almanya Stuttgart şehrinde düzenlenen STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 etkinliğine katılan Togg, 20 ülkede 400 kurumsal partnerin katılımıyla kurulan yenilik platformu Plug and Play ile iş birliğine gidiyor.

Saeed Ammidi tarafından 2006 yılında kurulan Plug and Play, dünyanın en büyük şirketleriyle sektöre yeni adımını atan yatırımcıları ve startup girişimlerini birleştirmeyi amaçlayan küresel ölçekteki inovasyon programı olarak biliniyor.

Bilişim Vadisi'nde başlatılan Mobilite Hızlandırma Programı, Plug and Play ile küresel ölçeğe taşınacak. Yeni başlatılacak olan Uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı ile startuplara ve yeni teknolojilerinin geliştirilmesine yol gösterilecek. Togg, iş birliği sonrasında Plug and Play tarafından desteklenen küresel ölçekteki inovasyon platformu STARTUP AUTOBAHN'a üye oldu. Yeni platform sayesinde uluslarası pazarda da yerini almak isteyen Togg yetkilileri, startup girişimleriyle koordine bir şekilde çalışmayı planladıklarını açıkladı.

"Togg, Bir Otomobilden Çok Daha Fazlasını Hedefliyor"

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, iş birliği sonrası yaptığı açıklamalarda mobilite ekosisteminde startupların önemini vurguladı. Karakaş, aracın ilk geliştirilme süreçlerinde kendi AR-GE birimlerine güvendiklerini fakat startupların dahil olmasıyla birlikte teknolojik yeniliklerin büyük bir hıza ulaştığını belirtti.

Plug and Play Türkiye Direktörü Lale Gözübüyük, iş birliği ile alakalı yaptığı yorumlarda "Togg, bir otomobilden çok daha fazlasını hedefliyor. Dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play; sadece küresel otomotiv firmalarına değil, başta mobilite olmak üzere birçok sektöre yayılan birikimini, geliştirdiği imkanlarını bu uzun yolculuğunda Togg ile paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyacaktır." dedi.