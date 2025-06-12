Çinli Otomobil Devi Lüks SUV'ları İle Türkiye'ye Geldi: İşte Fiyat Listesi!

Çin merkezli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesinde faaliyet gösteren Forthing, Türkiye pazarına Ulu Motor distribütörlüğünde giriş yaptı. Marka, Türkiye’de ilk etapta T5 Evo ve M4 U-Tour olmak üzere iki farklı otomobil modelini ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sundu.

Marka tarafından kısa bir süre önce gerçekleştirilen tanıtım lansmasının ardından her iki modelin Türkiye'deki fiyatları da netleşti. Gelin hep birlilkte yeni benzinli SUV modellerinin özelliklerine ve fiyat seçeneklerine bir göz atalım.

Forthing T5 Evo Özellikleri

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre, Premium, Executive ve Sport Edition olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan T5 Evo, 1.990.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. D-segment SUV modeli, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 175 beygir güç ve 285 Nm tork üretiyor. Giriş seviyesinde manuel şanzıman, üst paketlerde ise 7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) şanzıman tercih edilebiliyor.

Giriş donanım seviyesinde suni deri koltuklar, 6 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, açılabilir cam tavan, ambiyans aydınlatma, 12.3 inçlik multimedya ekranı, manuel klima, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemleri ile geri görüş kamerası gibi özellikler sunuluyor.

Executive donanım seviyesinde ise perde hava yastıkları, ön park sensörleri, 360 derece çevre görüş sistemi, kör nokta uyarısı, otomatik klima ve PM2.5 hava filtresi, ısıtmalı yan aynalar, elektrikli bagaj kapağı, araç içi veri kaydedici (kara kutu), elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ile sürücü koltuğunda havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonları yer alıyor.

Motor: 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor

Güç: 175 HP

Tork: 285 Nm

Şanzıman: Giriş seviyesinde manuel şanzıman Üst donanımlarda 7 ileri DCT (çift kavramalı otomatik)

0-100 km/s hızlanma: 9.7 saniye

Maksimum hız: 200 km/s

Ortalama yakıt tüketimi (WLTP): 6.6 L / 100 km

Forthing T5 Evo fiyat listesi (Haziran 2025) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı Premium 1.5 Manuel 2.190.000 TL 1.990.000 TL Premium 1.5 Otomatik 2.390.000 TL 2.190.000 TL Executive 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL Sport Edition 1.5 Otomatik 2.890.000 TL 2.690.000 TL

Forthing M4 U-Tour Özellikleri

M4 U-Tour modeli ise Premium ve Executive olmak üzere iki donanım seçeneğiyle ülkemizde satışa sunulacak. 2.190.000 TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan araç, T5 Evo ile aynı motor ve şanzıman özelliklerine ev sahipliği yaparken, 7 koltuklu geniş iç mekan tasarımı ile dikkat çekiyor.

10 farklı koltuk konfigürasyonu ve 43 adet akıllı depolama alanını bünyesinde barındıran M4 U-Tour'un ortlama yakıt tüketimi 100 km’de 6.8 litre olarak açıklandı. T5 Evo ile aynı teknolojik ve tasarımsal özellikleri destekleyen otomobil, 4850 mm uzunluk, 1889 mm genişlik, 1715 mm yükseklik ve 2900 mm aks mesafesine sahip.

Motor: 1.5 litrelik turbo benzinli motor

Güç: 175 HP

Tork: 285 Nm

Şanzıman: Giriş seviyesinde manuel şanzıman Üst donanımda 7 ileri DCT (çift kavramalı otomatik)

Ortalama yakıt tüketimi: 6.8 L / 100 km

Forthing M4 U-Tour fiyat listesi (Haziran 2025) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı Premium 1.5 Manuel 2.390.000 TL 2.190.000 TL Premium 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL Executive 1.5 Otomatik 2.990.000 TL 2.790.000 TL

Türkiye’de satışa sunulan bu her iki modelin teslimat süreci Ağustos ayı sonunda başlayacak. Marka, ilerleyen süreçte hibrit ve elektrikli motor seçeneklerini de Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. Peki siz yeni Forthing T5 Evo M4 U-Tour hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...