Fortnite'a 3 Yeni Oyun Ekleniyor: LEGO Fortnite, Rocket Racing ve Dahası!

Epic Games bir süredir Fortnite'ı kendine ait bir platform olarak öne çıkarıyor ve şirket bunu bir adım daha ileri götürmeye hazırlanıyor.

Şirket, önümüzdeki günlerde oyuncuların beğenisine sunulacak ve yalnızca Fortnite'ta oynanabilecek 3 yeni oyun duyurdu.

7 Aralık'ta Epic Games ve The Lego Group tarafından ortaklaşa geliştirilen LEGO Fortnite oyuncuların beğenisine sunulacak.

7 Aralık - LEGO Fortnite

"Nihai hayatta kalma LEGO macerası" olarak tanımlanan LEGO Fortnite, oyuncuları LEGO yapımının ve Fortnite'ın büyüsünün çarpıştığı geniş, açık dünyalara götürecek ve oyun yoluyla yaratıcılığı, deney yapmayı ve iş birliğini teşvik edecek.

8 Aralık - Rocket Racing

Ardından 8 Aralık'ta ise şirket Fortnite'ta Rocket Racing'i yayınlayacak. Rocket League stüdyosu Psyonix tarafından geliştirilen Rocket Racing, oyuncuların sürekli büyüyen pist seçeneklerinde arkadaşlarıyla birlikte drift yaptığı, uçtuğu ve hızlandığı süpersonik bir arcade yarış oyunu olacak.

9 Aralık - Fortnite Festival

Son olarak ise 9 Aralık'ta Rock Band ile ünlenen Harmonix tarafından geliştirilen yeni bir müzik oyunu olan Fortnite Festival'in lansmanı gerçekleşecek. Fortnite Festival, oyuncuların diğer oyuncularla birlikte bir grupta çalmasına ya da solo performans sergilemesine olanak tanıyacak.

LEGO Fortnite için yayınlanan duyuru fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz. Rocket Racing için bir tanıtım fragmanının gösterimi, yapımcı ve sunucu Geoff Keighley tarafından 7 Aralık'taki The Game Awards için onaylandı.

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