Fortnite'a Gelmeyen Kalmadı! Ünlü Film Serisi de Konuk Oluyor

Çıkışından bu yana sayısız iş birliği ile sevilen dizi, film ve oyun karakterlerinin yanı sıra ünlü markalara ait araçların da oyuncular ile buluşturulduğu Fortnite için son durak diye bir şey yok. Geleceğe Dönüş ile yapılan iş birliği de bunun en büyük kanıtı oldu. Gelecekte daha fazla iş birliği görmek için hazırlanın desek, çok da yanlış olmayacaktır.

DeLorean de Fortnite Dünyasına Geliyor

İlk olarak resmi DeLorean motor şirketi DeLorean Labs sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Fortnite x Back to the Future iş birliği kapsamında film serisindeki ikonik aracın görseli ortaya çıktı. Tasarımın üçlemedeki haliyle büyük ölçüde benzer olduğu görülebiliyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak olan Bölüm 7 ile de oyuna eklenmesi bekleniyor.

Amazing to see a whole new generation get to experience the DeLorean in the upcoming @Fortnite Chapter 7💥



The HYPE is real!



Fortnite has always been innovative and ahead of the pack with its digital V-Bucks ecosystem and arguably the most culturally relevant game of this… pic.twitter.com/bFmpat6r1X — DeLorean Labs 🏎️🔥 (@DeLoreanlabs) November 23, 2025

Şu an için söz konusu iş birliği kapsamında DeLorean dışında nelerin geleceği bilinmiyor. Beklentiler ise Emmett "Doc" Brown ve Marty MacFly karakterlerinin ikonik kıyafetleri ile oyuna dahil edilecek olması yönünde diyebiliriz. En azından görünüm olarak gelmeleri dahi topluluk tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Bu iş birliği, Kill Bill sonrasında bir başka sinema temalı iş birliği olacak. Ayrıca bir bakıma da geçmişi yadediş niteliği taşıyor iken, aynı zamanda da mazi ile günümüz arasında da iyi bir dengenin tutturulduğunu söyleyebiliriz. Haliyle, sıradaki sinema temalı iş birliği de şimdiden merak edilir oldu.

Peki sizin bu iş birliği ile ilgili düşünceleriniz neler oldu? Geleceğe Dönüş serisini seviyor muydunuz ve oyuna geliyor olması sizi sevindirdi mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle ve takipçilerimiz ile paylaşmayı ihmal etmeyin.