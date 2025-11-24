Fortnite'a Gelmeyen Kalmadı! Ünlü Film Serisi de Konuk Oluyor
Fortnite evrenine gelen gelene... Ünlü karakterler ve otomobiller derken, şimdi de ikonik üçleme listeye ekleniyor. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Kill Bill sonrasında Back to the Future, bir başka sinema temalı Fortnite etkinliği olacak.
- 29 Kasım'da başlaması beklenen Bölüm 7 ile DeLorean de oyuncular ile buluşacak.
- İkonik araç dışında oyuncular, Emmett "Doc" Brown ve Marty MacFly karakterlerinin de gelmelerini istiyorlar.
Çıkışından bu yana sayısız iş birliği ile sevilen dizi, film ve oyun karakterlerinin yanı sıra ünlü markalara ait araçların da oyuncular ile buluşturulduğu Fortnite için son durak diye bir şey yok. Geleceğe Dönüş ile yapılan iş birliği de bunun en büyük kanıtı oldu. Gelecekte daha fazla iş birliği görmek için hazırlanın desek, çok da yanlış olmayacaktır.
DeLorean de Fortnite Dünyasına Geliyor
İlk olarak resmi DeLorean motor şirketi DeLorean Labs sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Fortnite x Back to the Future iş birliği kapsamında film serisindeki ikonik aracın görseli ortaya çıktı. Tasarımın üçlemedeki haliyle büyük ölçüde benzer olduğu görülebiliyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak olan Bölüm 7 ile de oyuna eklenmesi bekleniyor.
Şu an için söz konusu iş birliği kapsamında DeLorean dışında nelerin geleceği bilinmiyor. Beklentiler ise Emmett "Doc" Brown ve Marty MacFly karakterlerinin ikonik kıyafetleri ile oyuna dahil edilecek olması yönünde diyebiliriz. En azından görünüm olarak gelmeleri dahi topluluk tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.
Bu iş birliği, Kill Bill sonrasında bir başka sinema temalı iş birliği olacak. Ayrıca bir bakıma da geçmişi yadediş niteliği taşıyor iken, aynı zamanda da mazi ile günümüz arasında da iyi bir dengenin tutturulduğunu söyleyebiliriz. Haliyle, sıradaki sinema temalı iş birliği de şimdiden merak edilir oldu.
