Epic Games ve Unity, Fortnite Odaklı İş Birliğine Gittiler

Barcelona şehrindeki Unite 2025 şovundaki duyuruya bakılırsa Fortnite kütüphanesi 2026 yılında genişleyecek. Epic Games, Unity oyunlarının ekleneceğini müjdeledi. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Fortnite Kütüphanesi Önümüzdeki Yıl Unity Oyunları ile Genişleyecek

Bildiğiniz gibi Unity, sektör genelinde en çok tercih edilen oyunlardan bir tanesi oluyor. Her ne kadar önceden Epic Games ve Fortnite için bir rakip olarak görülmüş olsa da, iki taraf arasında imzalanan ortaklık ile yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

Resmi duyuruda verilen bilgilere göre Unity oyunları, şirketin kendi kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimler ile aynı kategoride bulunacak ve Fortnite içerisinde oyunlarını çıkartmak isteyen üçüncü parti geliştiriciler için daha fazla varlık imkanı sunacaklar.

Yayınlanan basın bildirisinde Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeny, adil ve birlikte işleyebilen bir açık çoklu evren inşa edebilmek için şirketlerin birlikte çalışmaları gerektiğine inandıklarını söyledi. Unity ile çalışarak, geliştiricilere eğlenceli oyunlar üreterek daha büyük bir kitleye ulaşmaları ve başarıyı yakalamaları konusunda yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.

Bildiğiniz gibi Fortnite, kapalı bir ekosistem olarak işliyor. Yani üreticilerin oyun yapabilmek için şirketin kendi araçlarını kullanması gerekiyor. Buna ek olarak, oyunlarını diğer motorlara taşıyamadıkları gibi başka motorlarda yapılmış olan oyunları da Fortnite içeriğine aktaramıyorlardı. Ancak Unity ile sağlanan iş birliği ile bu durum değişecekmiş gibi görünüyor.

Bir Battle Royale oyunu olarak 2017 yılında oyuncular ile buluşan Fortnite, gelinen noktada çoklu deneyim sunan bir platform haline geldi diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda çıkan LEGO Fortnite ve Fortnite Festival'ın yanı sıra, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere de yer veriliyor. Hatta bu içeriklerden bazıları da şirket tarafından sunulan deneyimleri eş zamanlı oyuncu sayısı açısından geride bırakmış durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Görünen o ki Fortnite, önümüzdeki yıl itibarıyla da oyuncular için vaz geçilmez bir olmayı sürdürecek. Bu da hem Epic Games ve hem de oyuncuların son derece olumlu bir gelişme olacak diyebiliriz.