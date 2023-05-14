Fortnite Battle Royale'a Dereceli Sistemi Geliyor

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından olan Fortnite, yakın zamanda Battle Royale modunda dereceli sistemine kavuşacak.

Dün yapılan açıklamayla birlikte dereceli sisteminin Battle Royale ve Sıfır İnşa'ya geleceği duyuruldu. Buna göre 8 farklı temel derece için oyuncular kıyasıya rekabet edecek.

Fortnite Dereceli Sistemi Nasıl Olacak?

Şimdiye kadar seviye sistemi üzerinden ilerleyen Fortnite, birçok çevrimiçi oyunun sahip olduğu dereceli sistemine adım atıyor. İsteyen oyuncular, dereceli maçlara girerek 8 farklı dereceyi elde etmeye çalışacak.

Dereceler; Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Elit, Şampiyon ve Efsane olmak üzere sıralanacak. Bronz'dan Elmas'a kadar her kademe üç kademeli; Elit, Şampiyon ve Efsane dereceleri ise birer kademeli olacak.

Battle Royale ve Sıfır İnşa modları için ayrı derecelendirme sistemi olacağı da gelen bilgilerin arasında. Ayrıca dereceli sistemi ile birlikte yeni sezon başlangıcı da yapılacak. Buna göre v24.40 güncellemesi sonrasında Sıfırıncı Sezon ile dereceli başlayacak.