Fortnite'ın Büyük Patlama Etkinliğinde Eminem Sürprizi!

Ünlü rapçi Eminem, 2 Aralık'ta gerçekleşecek olan The Bing Bang (Büyük Patlama) etkinliğinde yer alacağını sürpriz bir şekilde duyurdu. Etkinlikte 51 yaşındaki rapçiden esinlenen üç farklı skin olacak.

OG Bölümünün Sonunu Getirecek!

Eminem, 2 Aralık 2023 Cumartesi TSİ 22.00’de canlı olarak takip edilebilecek etkinlikte Fortnite OG bölümünün sonunu getirecek. Oyuncular, 30 Kasım Çarşamba TSİ 03.00 itibarıyla içerik mağazasından Eminem'in kıyafetleri ve aksesuarlarına ulaşabilecek.

🛰 calling all grandmas 12.2 pic.twitter.com/5WhalpnOEW — Marshall Mathers (@Eminem) November 21, 2023

Eminem’den esinlenerek oluşturulan “Rap Boy”, “Slim Shady” ve “Marshall Never More” isimli 3 adet skin olacak. Skinlerin her biri Eminem'in farklı hallerini yansıtacak. Örneğin Rap Boy skini, Without Me şarkısındaki süper kahramandan esinlenilerek oluşturuldu.

Slim Shady skini Eminem'in 2000’li yılların başındaki kişiliğine işaret ediyor. Marshall Never More skini ise ünlü rapçinin günümüzdeki takım elbiseli hâlini yansıtıyor. 2020 yılında etkinliğe katılan Travis Scott'ın ardından Eminem, Fortnite'taki ikinci rapçi olacak.

Eminem'in katılacağı Büyük Patlama etkinliği Fortnite tarafından 'yeni bir başlangıç' olarak nitelendirildiği için yeni bir haritanın sinyalini veriyor olabilir. Bu sebeple herkes çok heyecanlı.

