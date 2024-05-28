Fortnite, iOS'a Geri Geliyor: Tarih Verildi!

Epic Games'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, iOS cihazlardan kaldırılmasının ardından nihayet geri dönüyor.

Tim Sweeney ve Apple'ın yıllardır süren tartışmaları ve davalarının ardından AB ve Birleşik Krallık'ta yavaş yavaş değişen yasalar Fortnite'ın artık iOS cihazlara geri döneceğinin habercisi olmuştu.

Esasında iOS cihazlarda doğrudan App Store üzerinden olmasa bile Fortnite'a erişmek mümkündü ancak yeni açıklamaya göre 2025 yılının ikinci yarısından itibaren herhangi bir harici uygulamayla uğraşmadan oyuna doğrudan App Store üzerinden erişmek mümkün olacak.

Fortnite, 2025 Yılında Yeniden App Store'da Olacak

2020 yılında patlak veren tartışmalar, Fortnite'ın oyun içi dâhili satışlar yapmasıyla ilgiliydi. Apple'ın doğrudan yasakladığı bu eylem, Fortnite'ın mağazadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Davaların ardından değişen yasalar artık uygulama içi ödemelerin gerçekleştirilmesine izin verilmesiyle sonuçlandı ve bu durum Fortnite'ın mağazaya dönmesi ve oyun içi ödemeleri desteklemesini sağlayacak.

2025 yılının ikinci yarısına elbette daha uzun bir süre var. Bu süre boyunca Fortnite'ın App Store'a gelmesini beklemek istemiyor ve oyunu iOS cihazlarınızda oynamayı istiyorsanız aşağıda yer alan rehberimizi okuyabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.