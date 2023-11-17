Fortnite'dan Toksik Oyunculara Yeni Hamle: Ses Kaydı Alınıp Raporlanabilecek!

Epic, Fortnite'taki toksik davranışları belgelemenizi sağlayacak yeni bir araç tanıttı.

Artık oyuncular, zorbalık ve diğer taciz türlerini bildirirken moderatörlere kanıt olarak sunabilmeleri için sesli sohbetleri 5 dakikalık bölümler hâlinde kaydedebilecek ve bu kayıtlarlı raporlamada kullanabilecek. Bu özellik 18 yaşın altındaki herkes için otomatik olarak açılacak.

18 yaşından büyük oyuncuları sesli raporlamanın nasıl uygulanacağı konusunda ise farklı bir yol izlenecek. Oyuncular sesli kayıtların kaydedilip kaydedilmeyeceğine yönelik seçimlerini manuel olarak yapacak.

Epic Ses Kayıtlarını Saklamayacak

Epic, muhtemelen gizlilik endişelerini gidermek için ses kliplerinin uzun süre saklanmayacağını ve kanıt olarak sunulmadığı sürece yalnızca kullanıcının cihazında yerel olarak saklanacağını söylüyor ve bu durumlarda hızlı hareket etmeniz gerekecek. Her yeni kayıt geldiğinde bir önceki kayıt silinecek.

Bu hamle, yakın geçmişte Activision, Microsoft, Sony ve diğerleri gibi şirketlerin bu tarz toksik davranışları engellemek için attıkları benzer adımları takip ediyor. Bu yılın başlarında Xbox, sesli sohbetlerde kötüye kullanım raporlarının yanı sıra 60 saniyelik ses kliplerinin gönderilmesi için bir sistem getirmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem tüm oyunlarda kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.