Fortnite'da Büyük Güncelleme! Neler Değişecek?

Fortnite, yaz aylarını kapsayan "All Sweat Summer" etkinliği ile oyuncularına heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu etkinlik sadece özel görevler aracılığıyla kazanılabilecek yaz temalı ödülleri içermekle kalmıyor, aynı zamanda oyuncuları Dereceli Modu'nda önemli güncellemelerle buluşturuyor.

Bu güncellemeler, oyun deneyimini turnuva atmosferine daha yakın bir şekilde yaşamak isteyenler için tasarlandı ve rekabetçi ruhu ön plana çıkarıyor.

Fortnite, Dereceli Modlarda Büyük Değişikliklerle Yaz Sezonuna Hazır

Fortnite Status hesabı aracılığıyla duyurulan güncellemeler, 4 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar Dereceli Battle Royale ve Sıfır Yapı modlarında geçerli olacak.

During All Sweat Summer, Ranked Battle Royale and Zero Build will be switching things up a bit! From July 4 to July 18:



- Vehicles and vehicle items are disabled, including Boss Cars.

- Nitro Fists are also disabled.

- Characters are no longer Hireable, but hostile Characters… pic.twitter.com/nLBFutgq7u — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 4, 2024

En dikkat çekici değişikliklerden biri, son zamanlarda oyun deneyimini domine eden güçlü patron arabaları dahil olmak üzere araçların ve araç öğelerinin geçici olarak kaldırılmasıdır.

Ayrıca, 5. Sezon 3. Bölüm'den gelen Nitro Yumruklar adlı benzersiz silahın bu süreçte devre dışı bırakılması planlanıyor.

Oyuncular, karakter kiralama alışkanlığına da ara verileceğini, ancak medallion ile donatılmış düşman NPC'lerin ve patronların hala ciddi bir zorluk oluşturacağını görecekler.

Fortnite'ın bu değişiklikleri, oyunun Dereceli Modlarına yönelik rekabetçi bütünlüğü artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Oyun geliştirme ekibi, oyuncuların geri bildirimlerini dikkatle takip ederek bu ayarlamaları daha da optimize etmeyi hedefliyor.

Öte yandan, bu geçici değişikliklerin, Fortnite'ın 5.Sezon 3.Bölüm deneyimindeki temel unsurları etkilemediği vurgulanıyor; standart Battle Royale ve Sıfır Yapı modları, oyun dinamiklerinin tamamını sunmaya devam edecek.

Gelecekte, Fortnite'ın Nascar ile Rocket Racing Modu gibi yeni işbirlikleri ve 19 Temmuz'da gelen Karayip Korsanları temalı güncellemesi ile oyuncular, daha da zenginleşen ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Tüm bu gelişmeler, Fortnite severlerin yaz mevsimini dolu dolu geçirebilmeleri için heyecan verici bir zemin oluşturuyor.