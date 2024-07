Fortnite'da Büyük Güncelleme! Neler Değişecek?

Fortnite, yaz aylarını kapsayan "All Sweat Summer" etkinliği ile oyuncularına heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu etkinlik sadece özel görevler aracılığıyla kazanılabilecek yaz temalı ödülleri içermekle kalmıyor, aynı zamanda oyuncuları Dereceli Modu'nda önemli güncellemelerle buluşturuyor.

Bu güncellemeler, oyun deneyimini turnuva atmosferine daha yakın bir şekilde yaşamak isteyenler için tasarlandı ve rekabetçi ruhu ön plana çıkarıyor.

Fortnite Status hesabı aracılığıyla duyurulan güncellemeler, 4 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar Dereceli Battle Royale ve Sıfır Yapı modlarında geçerli olacak.

During All Sweat Summer, Ranked Battle Royale and Zero Build will be switching things up a bit! From July 4 to July 18:



- Vehicles and vehicle items are disabled, including Boss Cars.

- Nitro Fists are also disabled.

- Characters are no longer Hireable, but hostile Characters… pic.twitter.com/nLBFutgq7u