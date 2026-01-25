Dünyanın En Beğenilen Şirketleri Açıklandı: ABD'li Firma 19. Kez Birinci!

Fortune dergisi, 2026 yılı için dünyanın en beğenilen şirketlerini açıkladı. Peki hangi firma birinci oldu? İşte 2026'nın en beğenilen şirketleri!

Emir Yasin Bolat
⚡ Önemli Bilgiler

  • Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı.
  • Apple 19. kez birinci oldu.
  • Apple'ı Microsoft, Amazon ve NVIDIA takip etti.

Fortune dergisi, 2026 yılı için dünyanın en beğenilen şirketlerini açıkladı. Yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi, vizyon ve liderlik ile küresel rekabet gücüne göre yapılan sıralamada birçok teknoloji devi yer aldı. Ayrıca ana odağı teknoloji olmayan firmalar da sıralamaya girdi. Peki zirvede hangi şirket var? İşte dünynaın en beğenilen şirketleri!

Dünyanın En Beğenilen Şirketleri (2026)

Apple, dünyanın en beğenilen şirketleri sıralamasında birinci oldu. 19. kez zirveye adını yazdıran teknoloji devi, liderliğini sürdürdü. Şirket yapay zekâ tarafında yüksek puan alamasa da yetenek, sermaye, tedarik zincirlerini akıllıca yönetme ve inovasyon konusunda öne çıktı.

İkinci sırada ise Microsoft'u görüyoruz. Onu Amazon ve NVIDIA takip ediyor. JGMorgan Chase ise beşinciyken, Berkshire Hathaway altıncı. Öte yandan Costco Wholesale, Alphabet (Google), Walmart ve American Express de listede yer alan firmalar arasında.

Dünyanın en beğenilen şirketleri şu şekilde sıralandı:

  1. Apple
  2. Microsoft
  3. Amazon
  4. NVIDIA
  5. JPMorgan Chase
  6. Berkshire Hathaway
  7. Costco Wholesale
  8. Alphabet
  9. Walmart
  10. American Express
  11. Delta Air Lines
  12. Netflix
  13. Coca-Cola
  14. Marriott International
  15. Walt Disney
  16. Eli Lilly
  17. Goldman Sachs Group
  18. FedEx
  19. Procter & Gamble
  20. Salesforce
  21. Home Depot
  22. BlackRock
  23. Toyota Motor
  24. Singapore Airlines
  25. Nike
  26. BMW
  27. USAA
  28. Starbucks
  29. Johnson & Johnson
  30. Morgan Stanley
  31. Bank of America
  32. IBM
  33. Accenture
  34. Caterpillar
  35. Visa
  36. Taiwan Semiconductor
  37. Samsung Electronics
  38. ServiceNow
  39. Danaher
  40. Mastercard
  41. L'Oréal
  42. Lowe's
  43. UPS
  44. GE Aerospace
  45. Airbus
  46. Pfizer
  47. Lockheed Martin
  48. Advanced Micro Devices (AMD)
  49. Publix Super Markets
  50. Workday

Daha önce ilk 50 listesinde yer alan Target, PepsiCo, Novo Nordisk ve Adobe gibi şirketler ise bu başarılarını sürdüremedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/

