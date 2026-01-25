Dünyanın En Beğenilen Şirketleri Açıklandı: ABD'li Firma 19. Kez Birinci!

Fortune dergisi, 2026 yılı için dünyanın en beğenilen şirketlerini açıkladı. Yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi, vizyon ve liderlik ile küresel rekabet gücüne göre yapılan sıralamada birçok teknoloji devi yer aldı. Ayrıca ana odağı teknoloji olmayan firmalar da sıralamaya girdi. Peki zirvede hangi şirket var? İşte dünynaın en beğenilen şirketleri!

Dünyanın En Beğenilen Şirketleri (2026)

Apple, dünyanın en beğenilen şirketleri sıralamasında birinci oldu. 19. kez zirveye adını yazdıran teknoloji devi, liderliğini sürdürdü. Şirket yapay zekâ tarafında yüksek puan alamasa da yetenek, sermaye, tedarik zincirlerini akıllıca yönetme ve inovasyon konusunda öne çıktı.

İkinci sırada ise Microsoft'u görüyoruz. Onu Amazon ve NVIDIA takip ediyor. JGMorgan Chase ise beşinciyken, Berkshire Hathaway altıncı. Öte yandan Costco Wholesale, Alphabet (Google), Walmart ve American Express de listede yer alan firmalar arasında.

Dünyanın en beğenilen şirketleri şu şekilde sıralandı:

Apple Microsoft Amazon NVIDIA JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express Delta Air Lines Netflix Coca-Cola Marriott International Walt Disney Eli Lilly Goldman Sachs Group FedEx Procter & Gamble Salesforce Home Depot BlackRock Toyota Motor Singapore Airlines Nike BMW USAA Starbucks Johnson & Johnson Morgan Stanley Bank of America IBM Accenture Caterpillar Visa Taiwan Semiconductor Samsung Electronics ServiceNow Danaher Mastercard L'Oréal Lowe's UPS GE Aerospace Airbus Pfizer Lockheed Martin Advanced Micro Devices (AMD) Publix Super Markets Workday

Daha önce ilk 50 listesinde yer alan Target, PepsiCo, Novo Nordisk ve Adobe gibi şirketler ise bu başarılarını sürdüremedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.