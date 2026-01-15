Apple'dan Ucuz iPhone Geliyor! Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Ucuz iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 17e'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, iPhone 16e ile aynı yenileme hızına sahip olacak. Telefon ayrıca çok kullanışlı bir özellikle birlikte gelecek.

iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17e'nin ekranı 6,1 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. Ucuz iPhone modelinde ayrıca Face ID desteği ve Dynamic Island özelliği de yer alacak. iPhone 16e'de Dynamic Island özelliğinin yer almadığını belirtelim.

iPhone 17e'nin Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Dynamic Island: Destekleyecek.

Destekleyecek. FaceID: Destekleyecek.

Destekleyecek. Arka Kamera: 48 MP ana kamera

48 MP ana kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB İşlemci: Apple A19

Akıllı Telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iPhone 17'de de bulunuyor. Dolayısıyla iPhone 17e, uygun fiyata yüksek performans sunacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e'de ise Apple A18 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Apple'ın yeni bütçe dostu telefonunun 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Depolama taraıfnda ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyde ise 12 megpaiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17e'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Bütçe dostu iPhone modeli, muhtemelen şubat veya mart ayında duyurulacaktır. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.