Forza Horizon 5 Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

E3 2021 fuarında Forza Horizon 5 duyuruldu. Serinin büyük bir merakla beklenen yeni oyunu, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Peki yeni Forza Horizon ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak? Detayları haberimizde.

Serinin son oyunu 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Aradan geçen süreç boyunca, hakkında birçok iddia duyduğumuz yeni Forza Horizon için son olarak Jez Corden ve Jeff Grubb ikilisi Meksika’da geçeceğine dair bir söylemde bulunmuşlardı ve doğruluğu E3 2021 sırasındaki duyurusu ile teyit edilmiş oldu.

Forza Horizon 5 Detayları Açıklandı

Playground Games tarafından geliştirilmekte olan Forza Horizon 5, bu defa bizi Meksika topraklarına götürecek. Canlı çöller, verimli ormanlar, tarihi şehirler, gizli harabeler, el değmemiş plajlar, devasa kanyonlar ve karla kaplı yanardağlar dahil çok farklı mekanları göreceğimiz oyun, çeşitli etkinlikler ile bizi ödüllendiren meydan okumalar ile dolu derin bir senaryo sunacak. Ayrıca yeni karakterler ile tanışacağımız ve neticeyi bizim belirleyeceğimiz Horizon Story görevleri bizleri bekleyecek.

Geliştirici stüdyo tarafından söylenenlere bakılırsa, oyun boyunca kum fırtınaları ve tropikal yoğun fırtınalar ile karşılaşacak iken, dinamik mevsimler de serinin önceki oyunlarında olduğu gibi haftalık olarak değişecek ama bu defa iki sezon birbirine benzemeyeceğine dikkat çekiliyor.

E3 2021 sunumu sırasında diğer oyuncular ile ekip oluşturduktan sonra, devamlılığı olan eğlence ve çeşitli meydan okumalar için Horizon Arcade bölümüne girebileceğiz. Horizon Open ve Tour sistemlerine bağlı olarak yeni arkadaşlar edinip, yarattığınız eserleri topluluk ile paylaşabileceksiniz. Ne var ki bunun için konsolda Xbox Game Pass Ultimate veya Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Serinin yeni oyunu, Microsoft ve Playground Games tarafından belirtilene göre üst düzey bir görselliğe sahip olacak ve en ufak detay bile etkileyici bir gerçekçilik ile sunulacak ve gerçekten oradaymışız hissiyatı yaratılacak. Xbox Series S ve X konsollarının güçleri sayesinde, Forzavista’da kullanılan ışın izleme teknolojisi de arabaların hiç olmadığı kadar gerçekçi görünmesini sağlayacak.

PC, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde standart sürümüne ek olarak Deluxe ve Premium sürümleriyle de satışa sunulacak. İlk günden Xbox Game Pass servisi abonelerine de standart sürümü ile sunulacak. Eğer Premium Add-Ons Bundle içeriğini satın alırsanız, oyuna 5 Kasım 2021 tarihinde erişim hakkı sunulacak olan Premium sürümüne sahip olacaksınız.

Duyuruya ek olarak yayınlanan fragmana ve oynanış videosuna aşağıdan göz atmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz!