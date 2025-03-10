Forza Horizon 5 PlayStation 5'e Geliyor Ama Can Sıkıcı Bir Detayla

Forza Horizon 5'in PS5 sürümü, 29 Nisan 2025'te çıkacak ve tam çapraz oyun desteği, PS5 Pro için görsel yükseltmeler ve Premium Edition sahiplerine erken erişim gibi özelliklerle gelecek. Ancak PlayStation kullanıcıları için beklenmedik bir durum var: Oyunu oynayabilmek için Microsoft hesabı gerekecek.

Resmi açıklamaya göre, PS5 oyuncuları oyunu başlattıklarında Microsoft hesaplarıyla oturum açmak zorunda kalacaklar ve bu hesap PlayStation Network hesaplarıyla bağlanacak.

Daha da ilginci, daha önce Sea of Thieves gibi Xbox oyunlarında Microsoft hesabını kullanan oyuncular bile Forza Horizon 5 için bu işlemi yeniden yapmak zorunda. Hesap bağlantısını kaldırmak isteyen oyuncular işlemi gerçekleştirebilecekse bile yalnızca aynı Microsoft hesabını bağlayacaklar.

Microsoft Sistemleri Çökerse Oyun Oynanmayacak

Peki bu durum neden sıkıntı teşkil ediyor?

Hatırlayacak olursanız PlayStation Network yakın zamanda çökmüş ve bir gün boyunca sistemlere erişim sağlanamamıştı. Ardından PC oyuncuları çıktı ve "Biz haklıydık" dediler. Eğer PC oyuncularına hesap giriş zorunluluğu getirilseydi onlar da bir gün boyunca oyunlarından mahrum kalacaklardı.

Şimdi bu durum da bazı PlayStation kullanıcılarını endişelendiriyor. Çünkü Microsoft hesap sistemi çevrimdışı olursa, oyunun oynanamaz hale gelme ihtimali olacak.

İlaveten Microsoft'un oyunun fiziksel sürümünü çıkarmayacak olması da bu endişeleri artırıyor. Daha önce de benzer zorunlu hesap bağlantıları nedeniyle tepki çeken Microsoft, bu kararıyla PlayStation topluluğunun tepkisini toplamaya devam edecek gibi görünüyor.