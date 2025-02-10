PC Oyuncularından PlayStation Network Faciası Yorumu: "Öyle Lafımıza Gelirsiniz İşte"

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin PlayStation Network (PSN) hizmetlerinde bir çökme yaşandı ve 24 saat boyunca sistemlere erişim sağlanamadı. Dünya çapında oyuncuları etkileyen bu sorundan sonra PC oyuncuları, zorunlu PSN girişine karşı direnişlerinde haklı olduklarını kanıtladılar.

Zoraki PSN Girişi Olsaydı PC Oyuncuları da Mağdur Olacaktı

Hatırlarsanız Helldivers 2'nin PSN giriş zorunluluğu büyük tepki çekmiş ve oyuncular Steam'de inceleme bombalaması yaparak Sony'yi bu kararından vazgeçmeye zorlamıştı.

O dönem Sony, PSN entegrasyonunun sözüm ona oyuncu güvenliği için yapıldığını öne sürse de, çoğu kişi bunun sadece daha fazla kullanıcıyı PSN ekosistemine zorla sokma hamlesi olduğunu düşünüyordu.

Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan büyük PSN çöküşü, PC oyuncularının bu zorunluluğa neden karşı çıktığını açıkça ortaya koydu. Eğer Sony, Helldivers 2'de PSN girişini mecburi kılsaydı, oyunun PC versiyonu da PS5 gibi tamamen erişilemez hale gelecekti.

Sony, PC Oyuncularının İsteklerini Anlamıyor

PC pazarına isteksizce adım attığını her koşulda belli eden Sony bu gerçeği her fırsatta belli ediyor. Oyunlarını PC'ye adapte etme sürecinde gecikmeli ve sınırlı ilerliyor. Şirket, PC topluluğunun hassasiyetlerini göz ardı etmekte ısrarcı.

PSN çökmesi, PlayStation 5 oyuncularını tamamen mağdur etti, bu su götürmez bir gerçek. Eğer PC için de zorunlu PSN giriş şartı sürseydi, God of War Ragnarok gibi tek oyunculu oyunlar bile oynanamaz hale gelecekti.

Sony, şeffaflık konusunda da başarısız oldu. PSN neden çöktü, güvenlik açığı var mı? Hâlâ net bir açıklama yok. Sony'nin geçmişteki 2011 PSN veri sızıntısı gibi büyük güvenlik skandalları da düşünüldüğünde, oyuncuların PSN'ye zorla bağlanma fikrine sıcak bakmaması gayet mantıklı.

PSN giriş zorunluluğuna karşı çıkanlar sadece laf olsun torba dolsun diye değil, bunun uzun vadede ciddi riskler doğuracağını bildikleri için seslerini yükseltmişti ve bu hafta yaşananlar gösterdi ki, zorla bir ekosisteme bağlanmak istemekte tamamen haklılar.

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