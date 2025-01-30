Tüm Dünyanın GTA 6'yı Düşük Performansta Oynayacağı İddia Edildi

GTA 6'yla ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Çok değil birkaç saat önce Rockstar'ın merakla beklenen oyunun çıkış tarihinin 17 Eylül olduğu iddiasını gündeme getirmiştik. Şimdi ise PlayStation 5 ve Xbox Series X sahiplerini ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. Eski bir Rockstar çalışanı, GTA 6'nın oyun konsollarında nasıl bir performans sergileyeceğini sızdırdı. İşte detaylar!

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 30 FPS Çalışacak

GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'de animasyonlardan sorumlu bir geliştirici olan eski Rockstar çalışanı Mike York, katıldığı bir podcast programında GTA 6'yla ilgili bazı iddialar ortaya attı. Buna göre Rockstar'ın merakla beklenen oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X'te umulanın aksine 60 değil 30 FPS çalışacak.

Konuyla ilgili konuşan York, "Konsollarda 60 FPS'i yakalayabileceklerini sanmıyorum. Bence 30 FPS'de sabit kalmayı hedefleyecekler ve bu hızın altına düşmemesi için ellerinden geleni yapacaklar" dedi. Bu ilk bakışta sadece konsol sahiplerini ilgilendiren bir gelişme gibi dursa da aslında tüm GTA 6 hayranlarını ilgilendiriyor.

Bildiğiniz üzere Rockstar son birkaç oyundur geliştirme sürecindeki karışıklıkların ve korsanın önüne geçmek için oyunlarını önce konsollara daha sonra ise PC'ye çıkarıyor. Bu sayede hem şirket için işler kolaylaşıyor hem de Rockstar oyunlarının optimizasyonu sektördeki rakiplerini geride bırakıyor.

GTA 6'nın de benzer bir stratejiyle çıkacağını varsayarsak ilk etapta tüm dünyadaki oyuncuların GTA 6'yı 30 FPS oynayacağını varsayabiliiriz. Bir diğer merak edilen nokta ise Xbox'ın küçük canavarı olan Series S. Series X'e kıyasla çok daha güçsüz olan bu konsolun böyle bir oyunu nasıl çalıştıracağı bilinmiyor.

Benzer bir senaryoda PlayStation 5'ten daha güçlü olan PS5 Pro'nun da nasıl bir performans sağlayacağı ise merak konusu. PC oyuncuları ise sabretmeleri durumunda GTA 6'yı donanımlarına bağlı olarak aru ettikleri performansta oynayabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'nın 60 değil de 30 FPS'te çalışacak olması sizin için büyük bir problem mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.