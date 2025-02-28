Forza Horizon 5'in PlayStation 5'e Ne Zaman Geleceği Belli Oldu (Video)

Yarış türünün başarılı bir örneği olan Forza Horizon 5 oyunu 2021 yılının kasım ayında PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulmuştu. Yazılım devi Microsoft, popüler oyunu PlayStation 5'e (PS5) de getirmeye karar vermişti. PS5 sürümünün çıkış tarihi açıklandı.

PlayStation 5'e gelen Forza Horizon 5, tüm mevcut içerikleriyle birlikte gelecek. Yani bu sürümde paylaşılan bilgilere göre neredeyse 900 farklı araba, genişleme paketleri ve dahasını göreceğiz.

Çapraz platform desteği de bulunacak. Bu sayede PC, Xbox ve PlayStation oyuncuları birlikte oynayabilecek. PS5 sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Standart sürüm için 1.541 TL, Deluxe Edition için 2 bin 55 TL, Premium Edition için ise 2 bin 570 TL fiyat etiketi belirlendi.

Standart sürümde sadece ana sürüm yer alırken Deluxe Edition'da ise oyunun yanı sıra Forza Horizon 5 Car Pass de yer alıyor. Premium Edition'da oyun ve Forza Horizon 5 Car Pass'in yanı sıra Forza Horizon 5: Hot Wheels, Forza Horizon 5 Ralli Macerası, Forza Horizon 5 Hoş Geldin Paketi ve daha pek çok avantaj mevcut.

Forza Horizon 5 PS5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Forza Horizon 5'in PlayStation 5 sürümü 29 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek. Premium Edition'a sahip olan oyuncular 25 Nisan tarihinden itibaren oyuna erişebilecek.