Forza Horizon 6 Beklenenden Erken Gelecek

Forza Horizon serisinin sıradaki oyunu için kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil, ama güvenilir bir kaynak tarafından aktarılan bilgilere bakılırsa, hesapta olmayan bir aksilik yaşanmazsa, Forza Horizon 6 için çok fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Halihazırda PC ve Xbox Series için geliştirilen Forza Horizon 6, bu defa bizi uzun süreli beklentileri karşılayacak şekilde Japonya topraklarına götürecek. Asya ülkesi oyunda bire bir oluşturulmayacak olsa da özünün yakalanacağı ve Fuji Dağı dahil pek çok ikonik noktaya yer verileceği belirtilmişti. Bu bağlamda, Kei'ler dahil Japon otomobil üreticilerinin modellerini ağırlıklı bir şekilde göreceğimiz yeni Forza Horizon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz oyunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor, ama Nate the Hate tarafından aktarılan bilgi ile 2026 yılının ilk yarısında bizlerle olacak.

Forza Horizon oyunları Eylül, Ekim veya Kasım aylarında oyuncular ile buluşmuştu. Ünlü kaynak, Playground Games stüdyosunun altıncı oyunu başından beri 2026 yılının ilk yarısında oyuncular ile buluşturmayı planladığını ve henüz bir değişimin olmadığını da sözlerine ekledi. Bu bilginin daha önceden de dile getirildiğini belirtmeden geçmeyelim.

Her ne kadar sektörde sık sık ertelenme haberleri ile karşılaşıyor olsak da, bu zamana kadar herhangi bir Forza Horizon oyunuyla ilgili erteleme haberi almamıştık. Yani Forza Horizon 6 için işaret edilen zaman aralığını beklemeye başlayabiliriz.

Bildiğiniz gibi Playground Games bir yandan da Fable ile ilgileniyor. Ancak açık dünya yarış oyunu serisinin yeni üyesi, stüdyonun büyük önceliği konumunda bulunuyor. Bununla birlikte 2026 yılı Xbox için kritik bir yıl olacağından dolayı, Forza Horizon 6 da şirket için büyük bir önem arz ediyor.