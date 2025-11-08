Marvel's Wolverine'in Çıkış Tarihi Paylaşıldı! GTA 6 Etkileyecek mi?

Grand Theft Auto 6'nın çıkışının ertelenmesinden sonra bu oyunun daha ileri bir tarihe alınabileceği yönünde söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Çok geçmeden Insomniac Games'ten oyuncuların içini rahatlatan açıklama geldi. İlk duyurulmasından bu yana oldukça uzun bir süre geçen Marvel's Wolverine'in ne zaman çıkacağı açıklandı.

Marvel's Wolverine Ne Zaman Çıkacak?

Insomniac Games, Marvel's Wolverine'in 2026 yılının sonbaharında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu doğrulamanın Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihinin 19 Kasım 2026'ya alınmasına rağmen gelmesi oyuncuları oldukça şaşırttı. GTA 6, Rockstar Games'in şimdiye kadar piyasaya sürülen bütün GTA oyunları arasında muhtemelen en çok beklenen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Geliştiricinin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Marvel's Wolverine'in arkasındaki ekibin Rockstar'ın yeni oyunu ile doğrudan rekabete girmekten herhangi bir çekincesi olmadığını gösteriyor. İkisi her ne kadar farklı türlerde oyunlar olsa da oyuncuların ilgisi o dönemde özellikle GTA 6'nın üzerinde olacak.

Marvel's Wolverine açısından bunun muhtemelen satışlara yansıyan bir dezavantajı olacak. Oyuncular, oyunun piyasaya sürüldüğü dönemde daha çok Grand Theft Auto VI'yı oynamakla meşgul olacağı için bu süper kahraman oyunu beklendiği gibi ilgi görmeyebilir. Dolayısıyla büyük bir çıkış yapamama gibi sorunlarla karşılaşabilir.

Marvel's Wolverine Nasıl Bir Oyun Olacak?

Marvel's Wolverine tamamen karakteri yansıtacak bir oyun olacak. Bu nedenle çok fazla şiddet unsuru içermesi muhtemel. Insomniac, bunun şimdiye kadar oyuncularla buluştuğu tüm oyunlardan daha karanlık olacağını ileri sürmüştü. Oyun çok hızlı bir tempoya sahip olması bekleniyor. Ayrıca dövüş mekaniklerinin çok gerçekçi ve akıcı olacağı düşünülüyor.

Oyunun Marvel's Spider-Man 2 gibi tamamen açık bir dünya sunmasını beklememek gerek. Wolverine oyununda büyük bir olasılıkla yarı açık dünya göreceğiz. Oyun, karakterin karanlık geçmişine yoğunlaşacak ve özgün bir hikâye sunacak. Ayrıca X-Men evreninden birçok önemli düşmanı da görebiliriz.