Gerçekçi Yarış Oyunu Forza Horizon 6'nın Çıkış Tarihi Açıklandı!

Forza Horizon 6, Tokyo Game Show 2025 etkinliğinde duyuruldu. Kısa tanıtım fragmanıyla birlikte oyunun çıkış tarihi de açıklığa kavuştu. Ayrıca ilk olarak Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürülecek olan oyunun PlayStation 5'e ne zaman geleceği de ortaya çıktı.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Forza Horizon 6, 2026 yılında Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürülecek. PlayStation 5 oyuncularına ise oyun Xbox konsollarına ve PC'ye geldikten sonra sunulacak ancak bunun için net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Aktarılan bilgilere göre Playground Games ve Turn 10 Studios, oyunu çıkışından sonra PS5'e getirmek için çalışmaya devam ediyor.

Tanıtım fragmanı çok fazla ayrıntı sunmasa da Playground Games'in Sanat Yönetmeni Don Arceta ile yapılan röportaj sayesinde oyun hakkında artık daha çok bilgi bulunuyor. Arceta, bu oyunda Japonya'nın neden seçildiğini ve nasıl bir dünya sunacağına dair önemli bir açıklamada bulundu. Aktarılanlara göre Japonya, uzun bir zamandır hayranlar tarafından isteniyordu.

Bu ülkenin seçilmesinin en büyük sebeplerinden biri de Japonya'nın otomobil ve müzik açısından oldukça zengin bir geçmişinin olması. Ayrıca Japonya'nın hem geçmişi hem modern dünyayı yansıtan bir yapısının olduğu ve bunun da ülke seçimini oyunla son derece uyumlu hâle getirdiği düşünülüyor.

Fragmanda yalnızca Fuji Dağı ve çevresini görebiliyoruz fakat oyun, bundan çok daha fazlasını sunacak. Tokyo'nun neon ışıkları ve yüksek binaları ile dolu görkemli yanı, oyunculara doğrudan sunacak. Forza Horizon 5'te olduğu gibi bu oyunda da çok geniş bir araç yelpazesi olacak. Ayrıca mevsimlerle de oyunun gerçekçiliği üst seviyeye çıkarılacak.

Oyuncular, oyunu oynadıkça mevsimler değişecek. Japonya'nın kavurucu sıcaklara sahip yazlarından iç titreten soğuğa sahip kışına kadar tüm mevsimler, oyunda önemli yere sahip olacak. Mevsim değişimlerinin Forza Horizon 6'nın sunduğu dünyaya doğrudan bir etkisi olacak. 2026'nın başlarında ise oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.