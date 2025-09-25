Marvel's Wolverine'in Fragmanı Yayınlandı! Yakında Geliyor

İlk duyurulmasından bu yana oldukça uzun zaman geçen Marvel's Wolverine'in fragmanı çıktı. Bununla beraber oyunun hangi tarihte piyasaya sürüleceği açıklığa kavuştu. Oynanış fragmanında bir Wolverine oyunundan beklenebilecek tüm ayrıntılara yer verildi. Oyuncular için oldukça heyecan verici bir oyun geliyor.

Marvel's Wolverine Fragmanı Neler Sunuyor?

State of Play'de yer verilen Marvel's Wolverine'in 1 dakika 51 saniye uzunluğundaki fragmanı, neredeyse başından sonuna kadar şiddet dolu anlara yer veriyor. Wolverine, önüne çıkanı acımasızca kesmeden hemen önce şiddet yanlısı bir adam olmadığını ama sorunların bir şekilde kendisini bulduğunu söylüyor.

Fragmana genel olarak bakılacak olduğunda Insomniac Games'in uzun zamandır devam eden o sessiz süreçte aksiyon seviyesi had safhada bir oyun geliştirdiği anlaşılıyor. Öyle ki bu oyun, ilk olarak Eylül 2021 tarihinde duyurulmuştu. O günden bu yana oyunla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Geliştirme sürecinin ne aşamada olduğu ve benzeri ayrıntılar belirsizliğini korudu.

Bu sessizlik, 2023 yılının sonunda yaşanan beklenmedik bir olayla beraber bozuldu. Insomniac'a düzenlenen fidye yazılım saldırısı yüzünden oyunla ilgili çok önemli detaylar sızdırıldı. Hatta planlanan çıkış tarihi bile öğrenilmişti. Buna göre oyun 2026 yılında piyasaya sürülecekti ancak bunun değişme ihtimali olduğu için kesin bir gözle bakmak mümkün değildi. Neyse ki bu yayınlanan fragman, oyunun piyasaya sürüleceği tarihi netleştirdi.

Oyunda çeşitli kostümler yer alması muhtemel. Biz ilerledikçe söz konusu kostümlerin kilidi açılabilir. Buna ek olarak yayınlanacak içeriklerle de bizlere alternatif seçenekler sunulabilir. Ayrıca oyunun mekân bakımından oldukça zengin olacağı tahmin edilebilir. Bu arada Wolverine, Marvel'ın devasa evrenindeki kötülerin önemli bir kısmını içerecek gibi görünüyor.

Marvel's Wolverine Çıkış Tarihi

Marvel's Wolverine, 2026'nın sonbaharında PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Fragmandan da görüleceği üzere en iyi Marvel oyunları arasına katılması neredeyse kaçınılmaz olacak. Peki, siz Wolverine'in piyasaya sürüleceği tarih hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.