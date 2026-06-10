Bu Forza Horizon 6 Hatası Bütün Emeklerinizi Çöpe Atabilir

Oyuncular tarafından keşfedilen yeni bir Forza Horizon 6 hatası, sunulan deneyim açısından keyif kaçırıcı bir durumun yaşanmasına neden olabiliyor. Bu sorun ile pek çok kişinin karşılaşmış olması da gözlerin Playground Games stüdyosundan gelecek açıklamaya dönmesini sağladı.

Bildiğiniz gibi Forza Horizon 6, oldukça geniş bir harita sunuyor. Turist olarak geldiğimiz Japonya'da, festival yıldızı olmaya kadar uzanıyoruz. Oynanışta bileklik sistemi kullanılıyor olup, mavi renkteki ile başlıyor altın rengindekine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte farklı türdeki sayısız yarış etkinliğini beraberinde getirir iken, saatlerimizi ayırmamızı gerektiriyor. Elbette günün sonunda da verdiğimiz onca uğraşın çöpe gittiğini görmek, hiç şüphesiz ki hem keyfimizi kaçırır ve hem de sinirlerimizi bozar.

Keşfedilen Forza Horizon 6 Hatası Oyuncuların Keyfini Kaçırdı

Reddit üzerinde paylaşılan bir bilgiye bakılırsa, nereden kaynaklandığı bilinmeyen bir hata ile kaydedilen tüm aşama sıfırlanabiliyor. PC ve Xbox Series versiyonlarında görülen bu hata, PC tarafında bulut kaydı senkronizasyonu, XBOX uygulaması hataları ve oyunun çökmesi ile ilişkilendirilir iken konsol tarafında Hızlı Sürdürme (Quick Resume) özelliğinin kullanılması sonrasında ortya çıktığı rapor ediliyor.

Dikkat çekilen bir başka durum ise, 2003 Ford F-150 SVT Lightning, 1993 Schuppan 962CR, 1957 Chevrolet Bel Air, 1994 Ferrari F355 Berlinetta, 1988 Lamborghini Countach LP5000QV ve 2020 Wulin Sunshine S Forza Edition araçlarının modifiye edilmesi ile bağlantılı olabileceği de düşünülüyor. Her ne kadar bu durum herkeste yaşanmıyor olsa da oyuncuların bir kısmı bu araçlara hiçbir şekilde dokunmamayı tercih ediyorlar.

Forza Horizon 6 Hatasından Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Henüz böylesi bir sorun ile karşılaşmamış olsanız dahi elle kayıt yedeği anlamınızı öneriyoruz. Olası bir şekilde kaydettiğiniz aşama sıfırlanırsa, Forza Support ile iletişime de geçebilir ve yaşadığınız sorunu bildirebilirsiniz. Destek ekibi, bazı durumlarda yaşanan kaybı telafi etmek adına envanter ögelerini geri yükleyebiliyorlar. Ne var ki harita keşfinin ve yarış etkinliklerinin tekrardan yapılması gerekecek.

Playground Game stüdyosunun yaşanan bu durumdan haberdar olduğunu ve etkin bir çözüm üzerinde çalıştığını tahmin ediyoruz. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil, ama çözüm için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Notu

Kayıt dosyası sorunu, oyuncuların kesinlikle korkulu rüyalarından birisidir. Geçmişte benim de başıma birçok kez geldiği için, yaşattığı tahribatı çok iyi biliyorum. Hele de yüzlerce saat gömmüş ve kendi açınızdan inanılmaz başarılara imza atmışsanız, yaşanan hayal kırıklığını ve sonrasında gelen öfkeyi anlatmaya kelimeler yetmez. Bu noktada, Detroit: Become Human oyununda Chloe tarafından yapılan bozuk kayıt dosyası şakasını da unutmayalım.

Umuyorum ki Playground Games stüdyosu sorunun kaynağını kısa sürede bulacaktır ve çözüme kabuşturacaktır. Yoksa 50 - 100 saat gömüp de bir hata nedeniyle her şeye sıfırdan başlamak da her bünyenin kaldırabileceği bir durum değil.