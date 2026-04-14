Forza Horizon 6, Sizi Uykusuz Bırakacak Başarımlarla Geliyor

Serinin şimdiye kadarki en çok beklenen oyunlarından biri olan Forza Horizon 6'nın çıkışına oldukça az bir süre kaldı. Oyunla ilgili şimdiye kadar pek çok fragman ve tanıtım videosu yayınlanmış olsa da oyunda hangi başarımların bulunacağı oyuncuların kafasında önemli bir soru işareti var olmaya devam ediyordu. Son paylaşılan liste ile birlikte bu da açıklığa kavuştu.

Forza Horizon 6'da Hangi Başarımlar Olacak?

Başarım Adı Görev Working 9 to 5 Size verilen ilk işi yapın. Just Getting Started İlk Touge yarışını tamamlayın. Welcome To Japan Açılış bölümünü bitirin. First of Many İlk sıralama turlarını tamamlayın. Welcome To Horizon Sarı bilekliği kazanın ve Horizon Festivali'ne katılın. Festival Fan Yeşil Horizon Festivali bilekliğini kazanın. Making Waves Mavi Horizon Festivali bilekliğini kazanın. What, Like It’s Hard? Pembe Horizon Festivali bilekliğini kazanın. Orange You Glad You Made It? Turuncu Horizon Festivali bilekliğini kazanın. In The Spotlight Mor Horizon Festivali bilekliğini kazanın. Horizon Legend Altın Horizon Festivali bilekliğini kazanın. Stamping Ground Koleksiyon günlüğünde sarı damgayı kazanın. Seeing the Sights Koleksiyon günlüğünde yeşil damgayı kazanın. Travelling All Around Koleksiyon günlüğünde mavi damgayı kazanın. Making Your Own Path Koleksiyon günlüğünde pembe damgayı kazanın. Hey! Listen! Koleksiyon günlüğünde turuncu damgayı kazanın. What An Adventure! Koleksiyon günlüğünde mor damgayı kazanın. Master Explorer Altın damgayı kazanın. The Boss Herhangi bir işte tüm görevleri tamamlayarak en yüksek seviyeye ulaşın. A Fine Addition To My Collection Bir değerli arabaya sahip olun. Treasure Hunter 9 adet değerli arabaya sahip olun. Bargain Hunt İkinci el / modifiye bir araç satın alın. The Horizon Cartographer Haritadaki tüm yerlerin kilidini açın. Another Lap Won’t Hurt "Time Attack" pistinde turu tamamlayın. Fresh Tire Smoke Bir drag yarışını tamamlayın. Four Swords Forza Link'i kullanın. Racking Up The Miles 10 bölgenin tamamını keşfedin. Tokyo Resident Tokyo'da 33 aktivitenin tamamını yapın. Crowd Pleaser Ohtani bölgesindeki PR gösterilerinden 36 yıldız kazanın. White Ghost 5 Touge yarışı tamamlayın. Carkour! Bir Horizon Rush aktivitesini tamamlayın. Feel The Rush 3 Horizon Rush etkinliğini tamamlayın. Blank Slate Yashiki oyuncu evini satın alın. What Are You Doing In My Estate? Başka bir oyuncunun mülküne gidin. Show Me What You’ve Got! Garajınızda aynı anda 3 farklı araba sergileyin. Dedicated Tourist Day Trip görevini tamamlayarak 3 yıldız kazanın. Collector 100 farklı araba toplayın. First Love Autoshow'dan bir araba satın alın. Meching My Way Downtown Mech My Day gösteri etkinliğini tamamlayın. Ascending New Heights Flight Club gösteri etkinliğini tamamlayın. Parking All Over The World 3 farklı buluşma noktasıan gidin ve aracınızı park edin. A Whole New World Herhangi bir R sınıfı araç sürün. Ready to Rumble Horizon Play'de 10. seviyeye ulaşın. Maxed Out Horizon Play'de 100. seviyeye ulaşın. Even Playing Field Bir Spec Racing şampiyonasında yarış etkinliğini tamamlayın. To The Moon Irokawa Launch tehlike işaretinde en az 1 yıldız kazanın. All Eyes On You Bir araba buluşmasında 2025 GR GT Prototype modelini park edin. Track Day Bir "Track Toy" kategorisindeki araçla Time Attack pistinde bir tur tamamlayın. Historic Effort Series History bölümünden bir ödül alın. Played-List Bir sezonun tüm Festival Playlist puanlarını kazanın. Smashscot İlk bölgesel maskotunuzu parçalayın. Gotta Smash 'em All 200 bölgesel maskotu parçalayın. A Few Splinters Is Nothing! 200 bonus tabelasını parçalayın. Racing Aficionado 57 Horizon Festivali yarış etkinliğini kazanın. On The Board İlk Horizon Festivali yarış etkinliğini kazanın. Pin It! 10 adet Landmark'ı keşfedin. Storyteller Oyundaki tüm hikâye görevlerinden 81 yıldız toplayın.

Türkçe dil desteği ile gelecek olan Forza Horizon 6'da toplam 57 adet başarım bulunacak. Her birini elde etmek için farklı bir görevi tamamlamak gerekecek. Zorluk seviyesi başarımdan başarıma bağlı olarak değişiklik gösterecek. Örneğin "Working 9 to 5" başarımını elde etmek için bir işi tamamlamak yeterli olacak ama "Racing Aficionado" gibi elde etmesi daha zor bir başarımda 57 Horizon Festivali yarış etkinliğini kazanmaya ihtiyacınız olacak.

Oyunlarda Başarımlar Ne İşe Yarar?

Oyunlarda başarı elde etmenin aslında size doğrudan bir faydası dokunmuyor. Oyunu oynarken neler başardığınızı, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzu gösteren sembolik bir unsur olarak nitelendirilebilir. Oyun oynama amacınızla aynı dayanağa sahip. Ne kadar çok başarım elde ederseniz o kadar çok dopamin salgılarsınız ve bir şeyler başardığınızı bilmenin mutluluğunu yaşarsınız.

Bu arada bir oyunu tekrar tekrar oynamanın da başlıca sebepleri arasında yer alır. Bir oyunun ana hikâye modunu bitirdikten sonra eğer çok oyunculu ya da başka modları yoksa genellikle onu bir kenara atarsınız. Bazı oyuncular gereksiz yer kaplamaması için onu kaldırmayı da tercih edebilir. Henüz kilidi açılmamış başarımların olduğunu görmek ise size o oyuna geri dönüp çeşitli görevler yaparak zaman geçirme imkânı sunar.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Konsol oyuncuları, oyunu Xbox Series X / S üzerinden oynanabilecek. PC oyuncuları ise Microsoft Store ya da Steam üzerinden oyuna erişim sağlayabilecek. Bu arada oyun ilk günden itibaren Xbox Game Pass ve PC Game Pass abonelerinin erişimine açılacak. Hâlihazırda Game Pass abonesi olanların ekstra ücret ödemesine gerek olmayacak.

Editörün Yorumu

Forza Horizon oyunları şüphesiz ki yarış türünde önemli bir yere sahip. Gerek atmosferi gerek müzikleri gerek türe çok yabancı olan kişilerin bile kolay şekilde alışmasını sağlayacak şekilde tasarlanması dolayısıyla ben de diğer oyuncular kadar bu seriyi seviyorum. Önceki oyunlardaki deneyimim dolayısıyla bu oyunu da oldukça uzun süredir bekliyorum. Yeni ortaya çıkan bu başarımların ise oyuncuların epey zamanını alacağını düşünüyorum.