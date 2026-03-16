Hem Aksiyon Kamerası Hem Akıllı Telefon: Fossibot F116 Pro Tanıtıldı!

Akıllı telefonların her geçen gün boyutları büyürken, bazı markalar daha taşınabilir ve işlevsel cihazlara üretmeye yöneliyor. Fossibot, hem dayanıklı bir telefon hem de aksiyon kamerası olarak kullanılabilen F116 Pro modelini duyurdu.

Fossibot F116 Pro Teknik Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 4 inç

Ekran Teknolojisi : IPS-TFT

: IPS-TFT Ekran Çözünürlüğü : 540 x 1172

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

ı: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

Bellek : 12 GB (36 GB'a kadar yükseltilebilir)

: 12 GB (36 GB'a kadar yükseltilebilir) Depolama : 256 GB

Arka Kamera : 50 MP + 48 MP

: 50 MP + 48 MP Ön Kamera : 32 MP

Batarya : 3.700 mAh

: 3.700 mAh İşletim Sistemi : Android 16.0

Dayanıklılık Sertifikaları: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

Fossibot F116 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

114,5 x 59,6 x 23 milimetre ölçülere sahip olan Fossibot F116 Pro, 4 inç büyüklüğünde, 540 x 1172 piksel çözünürlük sunan IPS ekranla geliyor. Ayrıca ekranın 120Hz yenileme hızı sunması, küçük panellerde nadir görülen bir akıcı deneyim sağlıyor.

Fossibot F116 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl?

Fossibot F116 Pro'nun dikkat çeken özelliklerinden biriside onu aksiyon kamerası olarak kullanabilmeniz. Telefon, arka tarafında 50 MP ana lense, 152,6 derece ultra geniş açılı 48 MP kameraya ve ön tarafında ise 32 MP bir kameraya sahip. Ayrıca telefonda bulunan optik görüntü sabitleme özelliği, engebeli yollarda bile titreşimsiz ve net videolar çekmenizi kolaylaştırıyor.

Cihazın yan tarafında ise özel bir kamera tutuşu bulunuyor. Böylece ekran kilidini açmaya hiç gerek kalmadan anında video çekmeye başlayabiliyorsunuz. Ayrıca telefonun alt kısmında bulunan standart 1/4 inş vida yuvası sayesinde cihaz, göğüs askısı, boyunluk, bisiklet tutucusu veya vakumlu aparatlar gibi birçok farklı aksesuara sorunsuz şekilde entegre edilebiliyor.

Fossibot F116 İşlemcisi Nasıl?

Fossibot F116 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisiden alıyor. İşlemcinin sunduğu donanım gücü sayesinde, sadece yüksek hızı dosya aktarımında değil, mobil oyunlarda ve çoklu görevlerde de telefon takılmadan çalışabiliyor. Ayrıca cihaz, Android 16 işletim sistemiyle geliyor.

Fossibot'un RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Ufak kasasına rağmen Fossibot F116 Pro, kullanıcılara 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanını isterseniz MicroSD kartlarla 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 3700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ekstra olarak 10W ters şarj özelliği ile telefonu diğer cihazlarınızı şarj etmek için bir powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz.

Depolama özelliklerine ek olarak Fossibot F116 Pro, çift 5G SIM desteği sayesinde internete yüksek hızlarda erişim sağlayabiliyor. Böylece çektiğiniz fotoğrafları veya yüksek çözünürlüklü videoları, Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç sunmadan hızlı bir şekilde paylaşabiliyorsunuz.

Fossibot F116 Pro, dış mekan kullanımları için IP68 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı korunuyor. MIL-STD-810H sertifikasına da sahip olan cihaz, şirketin iddialarına göre 1,5 metreden sert zeminlere düşmelere karşı dirençli. Ayrıca telefonun arkasında bulunan renkli bildirim ışıkları sayesinde, karanlık ortamlarda bildirimleri görmeniz kolaylaştırılmış.

Fossibot F116 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Fossibot ürünleri bazı teknoloji sitelerinde satılsa da resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. Bu yüzden Fossibot F116 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyoruz.

Fossibot F116 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Fossibot F116 Pro, 17 Mart'ta 279 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu da güncel kurla 13 bin 327 TL'ye takabül ediyor. Ancak söz konusu modelin Türkiye'de satılması durumunda vergiler de işin içine gireceği için fiyat 25 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Editörün Yorumu

Yeni çıkan farklı telefon modellerine meraklı biri olarak, Fossibot F116 Pro'nun fiyatına göre sunduğu özellikler gerçekten tatmin edici. Özellikle telefonu aksiyon kamerası olarak kullanabiliyor olmanız onu segmentindeki diğer cihazlardan ayıran en dikkat çekici özelliği. Fossibot F116 Pro, normal telefon kullanıcıları için bir seçenek olmasa da doğa tutkunları ve aksiyon sporları sevenler için iyi bir alternatif gibi duruyor.