Apple'ın iPhone Üreticisi Şirketten Rekor Gelir!

Son yıllarda teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri haline gelen Foxconn, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Özellikle yapay zekâ ürünlerine olan yoğun talep, şirketin gelirlerini tarihi seviyelere taşıdı. Peki Foxconn bu dönemde ne kadar kazandı? İşte dikkat çeken finansal veriler…

Foxconn’dan Rekor Gelir!

Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn, Temmuz-Eylül dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 67,7 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu rakam Foxconn’un çeyrek bazında şimdiye kadarki en yüksek gelirlerinden biri oldu. Ancak piyasa beklentileri biraz daha yüksekti. Bu nedenle şirket rakamlarla analist tahminlerinin gerisinde kaldı.

Foxconn yapay zekâ sunucularına yönelik hızla artan talebin, bulut ve ağ ürünleri tarafında güçlü bir büyüme yarattığını açıkladı. Buna karşılık iPhone’ların da dahil olduğu elektronik ürünlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle gelirlerde hafif bir düşüş yaşandığını belirtti. Şirket bu raporda kâr rakamlarına yer vermedi ancak 12 Kasım’da üçüncü çeyrek kârını açıklayacağını duyurdu.

