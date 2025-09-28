Apple Açıkladı: Bu iPad Modelleri İçin Yolun Sonu!

Apple geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde iPadOS 26’yı ilk kez tanıtarak kullanıcıların karşısına çıkardı. Daha sonra Eylül ayında gerçekleştirilen “Awe Dropping” etkinliğinde ise çıkış tarihini resmileştirdi ve sürümün hangi cihazlarda kullanılabileceğini netleştirdi. Ancak yeni sürümle birlikte bazı eski iPad modelleri güncelleme dışında kaldı. İşte iPadOS 26'yı almayacak olan iPad modelleri ve detaylar...

iPadOS 26 Tanıtıldı: Bazı iPad Modelleri İçin Son Günler

Apple uzun yıllardır eski cihazlarına güncelleme desteği sunmasıyla bilinse de yazılım desteği bir noktada son buluyor. Güncelleme alamayan bir iPad sadece yeni özelliklerden mahrum kalmıyor aynı zamanda güvenlik yamaları kesildiğinde ciddi risklerle de karşı karşıya kalıyor.

Özellikle kişisel verilerin korunması için güncellemeler kritik öneme sahip. Bir cihazın gerçek ömrünü belirleyen, ana sürüm yükseltmeleri değil güvenlik yamalarıdır. Eğer Apple artık güvenlik açıklarını kapatmazsa cihazı kullanmaya devam etmek önerilmiyor. Bu noktada Apple iPadOS 26 güncellemesini almayacak olan iPad modellerini açıkladı.

iPadOS 26 güncellemesini almayacak iPad modelleri listesi ise şöyle:

iPad Pro 12.9 inç (2. nesil, 2017 ve öncesi)

iPad Pro 10.5 inç (2017 ve öncesi)

iPad 6. nesil (2018 ve öncesi)

iPad Air 2. nesil (2014 ve öncesi)

iPad mini 4. nesil (2015 ve öncesi)

Apple geçmişte eski sürümlere uzun süre destek verdi. Örneğin iPadOS 15, 16 ve 18 sürümleri, 2025’in Eylül ayında bile kritik güvenlik güncellemesi aldı. Bu, şirketin yaklaşık 10 yıl boyunca cihazlarını güvende tutabildiğini gösteriyor. Ancak iPadOS 26’nın çıkışıyla beraber çok daha eski sürümlerin artık destek dışında kalacağı netleşiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...