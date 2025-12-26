Bellek Krizi Derinleşiyor: Dev Üretici Bir Ayda ikinci Kez Zam Yaptı!

Son dönemlerde giderek daha etkili hale gelen bellek krizi, ABD merkezli dev dizüstü bilgisayar üreticisini harekete geçirdi. Ünlü marka, yaşanan bu kriz nedeniyle zam yapma kararı aldığını duyurdu. Üstelik daha bir ay önce fiyat artışına gitmişti. İşte ayrıntılar...

Framework, RAM Fiyatlarına Bir Kez Daha Zam Yaptı

Detaylı özelleştirme imkânı sunmasıyla tanınan dizüstü bilgisayar satıcısı Framework, bellek modüllerinin fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Bu karar büyük şaşkınlıkla karşılandı çünkü şirket, yalnızca bir ay önce RAM fiyatlarını yüzde 50 oranında artırmıştı. Firmaya göre son zammın sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere küresel olarak yaşanan bellek krizi.

Bununla birlikte şirket, kriz nedeniyle bellek fiyatlarında en azından yakın zamanda bir düşüş beklemediğini de net bir şekilde dile getirdi. Hatta aralık ayı sona ermeden yeni bir fiyat artışının daha yapılabileceği söyleniyor.

Öte taraftan Framework, yaptığı zamlara rağmen halen rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlar sunduğunu belirtiyor. Öyle ki özellikle Apple’ın bellek yükseltmeleri için istediği yüksek ücretleri örnek göstererek kendilerinin daha düşük ücret talep ettiğini ifade ediyor.

Framework, bellek arzındaki sıkıntılar nedeniyle fiyat artıran tek şirket değil. Lenovo ve HP gibi bazı üreticiler büyük stok anlaşmaları yaparak bunu tüketicilere yansıtmamaya çalışsa da pazarda yalnız değiller. Buna benzer anlaşma yapmayan firmalar, zarar etmemek için zam yapmak zorunda kalıyor. Bu da kullanıcıların bilgisayar donanımlarına erişimini zorlaştırıyor.

Bellek krizinin önümüzdeki dönemlerde nasıl şekilleceğini hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.