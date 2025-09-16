Şampiyonlar Ligi bu hafta başlıyor. Geçtiğimiz yıl yenilenen format nedeniyle artık grup değil lig aşamasıyla başlayacak organizasyondaki tek temsilcimiz ise Galatasaray. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Frankfurt ile oynayacağı maç da ilk hafta programında. Peki Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Maçı: Saat Kaçta, Hangi Kanalda, Nasıl İzlenir?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise Tabii üzerinden TRT 1'i hiçbir ücret ödemeden canlı yayını izleyebilecek. Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Frankfurt – Galatasaray karşılaşması temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olacak. Bu nedenle henüz puanı yok. Rakip takım Eintracht Frankfurt için de durum benzer. Her iki talım da geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi yerine UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermişti.

Frankfurt, lig aşamasını 5., Galatasaray ise lig aşamasını 14. sırada tamamlamıştı. Galatasaray o sezon Avrupa'da Play-off turlarında yarışa veda ederken, Eintracht Frankfurt ise çeyrek finalde o yıl şampiyon olacak olan Totenham'a yenildi. Bu nedenle temsilcimizin güçlü bir rakibi olduğunu söylemek mümkün.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maçlarının Tarihi

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü oynanacak Eintracht Frankfurt maçının ardından 30 Eylül'de son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u ağırlayacak. Ardından ise 22 Ekim'de Bodø/Glimt'i. Sonrasında ise 5 Kasım'da Ajax deplasmanı var.

25 Kasım'da evinde Union Saint-Gilloise ile maç yapacak sarı kırmızılı ekip son olarak Monaco maçı için Fransa'da olacak. Tüm bu maçlar ve Galatasaray'ın başarılı olması durumunda sonrasında oynanacak maçlar TRT 1'de ücretsiz yayınlanacak.