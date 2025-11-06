Kingdom Come: Deliverance II'yi Bedava Oynamak Mümkün

Eğer hafta sonu için bir programınız yoksa, Xbox tarafından sunulan fırsatı kaçırmayın. Free Play Days kapsamında 5 oyunu, 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynanabilmeniz mümkün oluyor. İşte detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Free Play Days Kapsamında 5 Oyun Sizi Bekliyor: Kingdom Come: Deliverance II ve Dahası

Bildiğiniz gibi Xbox, Free Play Days adı altında özel bir program düzenliyor. Hafta sonları için geçerli olan bu program ile seçili oyunlar, Game Pass abonesi olması durumunuzda, sınırlı süreli olarak ücretsiz oynanabiliyor. Hafta sonu da kapıdayken, program kapsamında beş oyun sizleri bekliyor. Bu oyunlardan Kingdom Come: Deliverance II için Game Pass aboneliği gerekiyor iken, Crime Boss: Rockay City, Trailmakers, Big Helmet Heroes ve Wild Bastards ise herkese açık oluyor.

Kingdom Come: Deliverance II Hakkında

Oyunun hikayesi bizleri bir kez daha ilk oyundaki karakterimiz Henry rolüne büründürüyor. 15. yüzyıldaki Bohemya bölgesindeki iç savaşı konu alıyor ve Hırvatistan ve Macaristan kralı Sigismund ve müttefiklerinin istilasına karşı mücadelenin içine dahil oluyoruz.

Crime Boss: Rockay City Hakkında

90’lı yılların Florida eyaletinde geçen hikayeye göre, eski suç patronunun tahtalı köyü boylamasının ardından, bir güç savaşı başlıyor ve pek çok aday da tahta geçmek için amansız bir savaşa girişiyor. Biz ise yeteneği ve uzmanlık alanına göre tayfamızı seçerek, cesaret gerektiren görevlere girişiyor, soygunlar gerçekleştiriyor ve zirveye oturmaya çalışıyoruz.

Trailmakers Hakkında

Tercihen tek başımıza veya arkadaşlarımız ile oynayabildiğimiz oyunda, nihai aracımızı inşa ediyor ve macera ile meydan okumalar ile dolu devasa bir dünyada keşfe çıkıyoruz. Bizi heyecan verici bir senaryo modu bekliyor iken, yaratıcı olasılıkların da sınırsız olduğunu söyleyebiliriz.

Big Helmet Heroes Hakkında

Üç boyutlu dövüş oyunu türündeki Big Helmet Heroes, bizi prensesi kurtarmak adına giriştiğimiz bir maceraya davet ediyor. Tek başımıza oynayabildiğimiz gibi, yanımıza bir arkadaşımızı da alabiliyoruz.

Wild Bastards (2 Saatlik Deneme) Hakkında

Birinci kişi bakış açısından oynanan roguelike strateji nişancı oyunu Wild Bastards, galaksideki en kötü şöhretli kanun kaçaklarına liderli edeceğimiz bir oyun oluyor.