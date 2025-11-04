Game Pass'e 11 Oyun Geliyor! Tarih Açıklandı

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesini yeni oyunlarla zenginleştiriyor. Şirket, abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine bu ay hangi oyunların ekleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre Kasım ayının ilk yarısında Game Pass abonelerine toplamda 11 yeni oyun daha sunulacak.

Kasım Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Dead Static Drive: 5 Kasım

5 Kasım Sniper Elite Resistance: 5 Kasım

5 Kasım Egging On: 6 Kasım

6 Kasım Whiskerwood: 6 Kasım

6 Kasım Voidtrain: 7 Kasım

7 Kasım Great God Grove: 11 Kasım

11 Kasım Lara Croft and the Temple of Osiris: 11 Kasım

11 Kasım Pigeon Simulator: 11 Kasım

11 Kasım Relic Hunters Legend: 12 Kasım

12 Kasım Winter Burrow: 12 Kasım

12 Kasım Call of Duty Black Ops 7: 14 Kasım

Reuben Games tarafından geliştirilen Dead Static Drive ve Rebellion tarafından geliştirilen Sniper Elite Resistance, 5 Kasım 2025 tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek. Zorlayıcı platform oyunu Egging On ve strateji tabanlı şehir kurma oyunu Whiskerwood ise 6 Kasım'da Game Pass kütüphanesindeki yerini alacak.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Voidtrain, 7 Kasım'da Game Pass abonelerinin erişimine açılacak. Oyunda tren rayların üzerinde ilerlerken kaynak toplamak ve bunları kullanarak treni geliştirmeniz gerekiyor. Hayatta kalmak için ayrıca topladığınız kaynaklarla silah üretmeye de ihtiyacınız var. Bunları keşif yaparken karşınıza çıkan yaratıklar üzerinde kullanıyorsunuz.

LimboLane tarafından geliştirilen Great God Grove, Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Lara Croft and the Temple of Osiris ve Pigeon Simulator, 11 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Her üç oyun da ekran karşısında geçirdiğiniz sürenin bir hayli artmasına neden olacak zengin bir dünya sunuyor.

Relic Hunters Legend ve Winter Burrow, 12 Kasım'da Game Pass kütüphanesindeki oyunların arasına katılacak. Relic Hunters Legend, aksiyon ve rol yapma türlerini harika bir uyumla sunarak size eğlenceli vakit geçirme olanağı sunacak. Winter Burrow ise sizi içinizi ısıtacak çizimlerin eşliğinde uzun bir yolculuğa çıkaracak.

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek ve ilk günden Game Pass aboneleri tarafından oynanabilir olacak. Activision'ın büyük bir merakla beklenen oyununun en büyük rakibi Battlefield 6'ya kıyasla nasıl bir performans göstereceği ise şu anlık büyük bir soru işareti olmayı sürdürüyor.