Google, Hayalinizdeki Şarkıları Yapan Lyria 3 Pro'yu Sundu

Google, üretken yapay zeka alanındaki rekabete her ne kadar sonradan dahil olsa da kısa süre içinde önemli bir yol katetti. Şirket, önce ChatGPT'nin sohbet botuna alternatif olarak kendi sohbet botu Bard'ı kullanıma açtı. Başlangıçta çok fazla eleştiri toplayan sohbet botunun ismi daha sonra Gemini olarak değiştirildi.

Gemini döneminde Google'a olan bakış açısı da değişti. Her geçen gün modeli daha da iyi hâle getiren şirket, geldiğimiz noktada ihtiyacınız olabilecek pek çok modeli bir arada sunuyor. Hatta geçtiğimiz ayın sonuna doğru bunların arasına şarkı oluşturma aracı bile eklendi. Sadece birkaç kelime girerek istediğiniz müzikleri üretmenize yardımcı olan bu aracın şimdi de daha gelişmiş sürümü olan Lyria 3 Pro sunuldu.

Lyria 3 Pro'nun Özellikleri Neler?

Lyria 3 Pro, standart modelin daha gelişmiş bir sürümü olarak erişime açıldı. Müzik üretme noktasında çıtayı iyice yükselten model, 3 dakikaya kadar şarkılar oluşturabiliyor. Piyasadaki Suno gibi çok güçlü hizmetlere rakip olmaya aday görünen yapay zeka modeli, artık şarkınızın intro, verse, nakarat ve köprü gibi bölümleri anlıyor.

Bilmeyenler için bunların ne anlama geldiğine de kısaca değinmekte fayda var. Şarkının başlangıç kısmına intro denir. Büyük çoğunlukla sade bir ritim vardır, dinleyiciyi şarkıda nelerin beklediğini anlatır. Verse ise şarkının en önemli sözleri yer alır, dinleyen kişiler nakarata hazırlanır.

Nakarat kısmı, şarkının en akılda kalıcı kısmı olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda şarkının en enerjik kısmı. İşin teknik kısmı yani enstrümanların profesyonelce kullanımı burada devreye girer. Köprü, şarkının ortasından sonra gelir. Ritmi aniden değiştirir. Son nakarata geçmeden önce tempo düşer ve geçiş noktasında dinleyicilerin duygularının birden öne çıkması sağlanır.

Lyria 3 Pro'ya tüm bu bölümler için tek tek komut verebiliyorsunuz. Örneğin nakarat kısmının duygusal yönden ne kadar yoğun olacağını ayrıca belirtebiliyorsunuz. Dilerseniz farklı tarzlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer müzik konusuna hâkimseniz geçişlerin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini detaylı şekilde anlatabilirsiniz. Model de talimatlarınızı anlayacak ve size istediğiniz şarkıyı oluşturacaktır.

Lyria 3 Pro Nasıl Kullanılır?

Lyria 3 Pro şu an Gemini uygulamasına entegre edilmiş durumda ancak tüm kullanıcılar için değil. Yeni model şu an sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyor. Hâlihazırda bir ücretli aboneliğiniz varsa Gemini uygulamasını açıp yeni bir sohbet başlatabilir ve araçlar kısmından "Müzik oluşturun" seçeneğine basabilirsiniz. Daha sonra size sunulan tarzlardan birini seçebilir veya tamamen aklınızdan geçen türü kelimelere dökebilirsiniz.

Yeni model, standart modelin direkt yerini aldığı için ücretli abonelerin ekstra bir işlem gerçekleştirmesine gerek yok. Gemini'da eğer Pro modeli kullanıyorsanız yine Lyria'yı normal şekilde kullanmaya devam edeceksiniz. Bu arada Pro model, yetenek bakımından çok daha gelişmiş olduğu için isteklerinizi yerine getirmekte daha başarılı ve daha çok kaynak tüketiyor. O yüzden şimdilik ücretli kullanıcılarla sınırlı tutuluyor.

Lyria 3 Pro Türkçe Şarkı Oluşturuyor mu?

Lyria 3 Pro, Gemini tarafından desteklenen tüm dillerde şarkılar oluşturabiliyor. Buna Türkçe de dahil. Daha önce Suno gibi araçları kullandıysanız bu da benzer şekilde çalışıyor. Şarkı sözlerini direkt Türkçe girebilirsiniz. Bölümleri ayırmak için "[Nakarat]" ve "[Verse]" gibi köşeli parantezler kullanabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Gemini üzerinden birkaç deneme yaptım ve Lyria 3 Pro'nun telaffuz konusunda hiçbir sorunu olmadığını söyleyebilirim. Şimdiye kadar müzik oluşturmaya odaklanan pek çok üretken yapay zeka modeli kullanan birisi olarak yeni model bana oldukça profesyonel hissettirdi. Takılma yok, iyi prompt (metin istemi) girildiği sürece ortaya harika işler çıkarıyor. Müzik üretmeye ilgisi olan biri değilim ama büyük olasılıkla bundan sonra sık sık kullanacağım.