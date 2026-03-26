Nothing'in 144Hz Ekranlı Telefonu Türkiye'ye Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Nothing, geçtiğimiz haftalarda Phone 4a Pro'yu tanıtmıştı. Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Phone 4a Pro'nun Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisine sahip olan bu telefon çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Nothing Phone 4a Pro Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Nothing Türkiye'nin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Nothing Phone 4a serisi 27 Mart tarihinde ön siparişe sunulacak. Bununla birlikte hem Phone 4a hem de Phone 4a Pro'nun Türkiye fiyatı belli olacak. Instagram gönderisinde "lansmana özel fırsatları kaçırmayın" cümlesine de yer verildi. Söz konusu telefonlar, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4a Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Etkileyici bir tasarıma sahip olan Nothing Phone 4a Pro için 480 euro başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 24 bin 606 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 50 bin TL civarı olabilir. Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapılabileceğini belirtelim.

Phone 3a Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4a Pro 33 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

Nothing Phone 4a Pro ile Phone 3a Pro Arasındaki Farklar Neler?

İki telefon arasında ekran özelliklerinden işlemciye, batarya kapasitesinden tasarıma kadar pek çok farklılık bulunuyor. Örneğin Phone 4a Pro'da büyük dikdörtgen şeklinde bir modül varken Phone 3a Pro'da ise daire şeklinde bir modül mevcut. İki telefonda da üç adet kamera yer aldığını ve bu kameraların aynı çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.

Phone 4a Pro ile Phone 3a Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Nothing Phone 4a Pro, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Nothing Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 3000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Dolayısıyla Phone 4a Pro, önceki modele kıyasla hem daha yüksek çözünürlüğe hem daha yüksek parlaklığa hem de daha yüksek yenileme hızına sahip.

Phone 4a Pro ile Phone 3a Pro'nun İşlemcileri Nasıl?

Phone 4a Pro'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulnuuyor. İşlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i 33 FPS ile 49 FPS arasında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te, Destiny Rising'i 30 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise 65 FPS ile 85 FPS arasında çalıştırıyor.

Phone 3a Pro'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci Genshin Impact'i 38 ile 44 FPS arasında, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'I ise 60 FPS'te oynatabiliyor.

Phone 4a Pro ile Phone 3a Pro'nun Batarya Kapasiteleri Kaç mAh?

Android 16 tabanlı NothingOS 4.1 ile birlikte gelen Phone 4a Pro'da 5.080 mAh batarya kapasitesibulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Phone 3a Pro'da 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. İki telefonda da ve 50W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Nothing marka telefonların tasarımlarını çok beğeniyorum. Phone 4a Pro'nın sıra dışı tasarımı da dikkatimi çekmişti. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda donanımıyla da öne çıkıyor. Bu kapsamda 144Hz yenileme hızı oldukça önemli bir avantaj. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçtikten sonra aradaki farkı belirgin bir şekilde hissetmiştim. Phone 4a Pro ayrıca orta sınıf işlemcisiyle hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunuyor. Sonuç olarak telefon eğer bütçe dostu bir fiyata sahip olursa yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalacağını düşnüüyorum.