35 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Çoklu Bağlantı ve Dahası

LG'nin yeni kablosuz kulaklığı Xboom Buds Lite tanıtıldı. Şık bir tasarıma sahip olan yeni kulaklık, uzun pil ömrü, gürültü engelleme ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Genel olarak müzik dinleme deneyimini üst seviyeye çıkarmaya odaklanan cihaz, hızlı şarj özelliği sayesinde de aceleniz olduğunda çok fazla beklemeye ihtiyaç duymamanızı sağlıyor.

LG Xboom Buds Lite'ın Özellikleri Neler?

Toplam Pil Ömrü: 35 saate kadar

35 saate kadar Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım

5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım Gürültü Engelleme: Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Çoklu Bağlantı: Aynı anda 2 cihaza bağlantı desteği

Aynı anda 2 cihaza bağlantı desteği Dayanıklılık Sertifikası: IPX4 (Su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IPX4 (Su sıçramalarına karşı dayanıklı) Sürücü: 10 mm grafen kaplama sürücüler

10 mm grafen kaplama sürücüler Desteklenen Kodekler: SBC ve AAC

SBC ve AAC Ses Karakteri: Dengeli bas ve tiz deneyimi

Kulaklıkların her biri tek şarjla 11,5 saat pil ömrü sunuyor ancak şarj kutusunu da göz önnüde bulundurduğumuzda toplam süre 35 saate kadar çıkıyor. Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde 24 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanıyor. Sadece 5 dakikalık bir hızlı şarj işleminin ardından 1 saatlik müzik dinleme imkânı elde edebiliyorsunuz.

Aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklık, trafik sesi, kalabalık uğultusu ve benzeri gürültüleri dışarıda bırakıp dinlediğiniz müziklere odaklanmanızı sağlıyor. Çoklu bağlantı özelliği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanmanızı mümkün kılan kulaklık, cihazlar arasında sürekli geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırıyor. Ayrıca 5 cihaza kadar eşleştirme yapıp Xboom Buds uygulamasında basit bir kaydırma hareketi yaparak cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz.

Xboom Buds Plus ile birlikte tanıtılan cihaz, cihazın belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteren IPX4 sertifikasına sahip. SBC ve AAC kodeklerini destekleyen cihazda 10 mm grafen kaplama sürücüler bulunuyor. Bu da bas ve tiz arasında dengeli bir ses deneyimi elde edebileceğinizi gösteriyor.

LG Xboom Buds Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

LG Xboom Buds Lite için 69.99 dolar (3 bin 52 TL) fiyat etiketi belirlendi. Henüz Türkiye'ye geleceği resmî olarak doğrulanmadı ancak LG Xboom Buds şu an Türkiye'de satışta ve 2 bin 54 TL fiyat etiketi taşıyor. Bu nedenle yeni cihazın da Türkiye'de satışa sunulması olası görünüyor. Vergileri de göz önünde bulunduracak olduğumuzda cihazın Xboom Buds modelinden biraz daha yüksek fiyata satışa sunulacağı söylenebilir.