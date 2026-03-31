Elektrikli Araç Sahipleri Dikkat: Google Maps Akıllı Şarj Planlama Özelliğini Açtı

Android Auto kullanan elektrikli araç sahipleri için Google Haritalar tarafında dikkat çeken bir yenilik duyuruldu. Uzun yolculuklarda şarj planlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu özellik sayesinde kullanıcılar batarya seviyesine göre otomatik rota oluşturabilecek. Sistem hava durumu, trafik ve yol eğimi gibi değişkenleri de hesaba katarak en uygun şarj duraklarını belirliyor. Peki Google Haritalar’ın elektrikli araçlara özel rota planlama özelliği nedir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Google Haritalar Elektrikli Araç Rota Planlama Özelliği Nedir?

Google Maps tarafından sunulan elektrikli araçlara özel rota planlama özelliği Android Auto üzerinden batarya seviyesine göre otomatik yol planlaması yapılmasını sağlıyor. Kullanıcı mevcut batarya yüzdesini sisteme giriyor ve sistem trafik yoğunluğu, yol eğimi, hava durumu, ortalama hız ve tahmini enerji tüketimi gibi birçok veriyi analiz ederek en uygun rotayı oluşturuyor.

Bu özellik sayesinde uzun yolculuklarda gerekli şarj durakları otomatik olarak belirleniyor. Ayrıca sürücülere varış noktasındaki tahmini batarya yüzdesi de önceden gösteriliyor. Google Haritalar aynı zamanda rota boyunca alternatif şarj istasyonlarını da listeleyerek planlamayı daha esnek hale getiriyor. Böylece elektrikli araç kullanıcıları manuel hesaplama yapmadan daha güvenli bir yolculuk planlayabiliyor.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre söz konusu özellik 15’ten fazla markaya ait 350’den fazla elektrikli araç modeliyle uyumlu şekilde çalışıyor. Hyundai, Kia, Fiat, Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi markalar desteklenen üreticiler arasında yer alıyor.

Google Haritalar EV Rota Planlama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google Haritalar’ın elektrikli araçlara özel rota planlama özelliğini kullanmak için Android Auto üzerinden birkaç adımı takip etmek yeterli oluyor. Kullanıcılar araç bilgilerini sisteme tanımladıktan sonra mevcut batarya seviyesine göre otomatik şarj planlaması yapılabiliyor.

Adım adım kullanım rehberi:

Android Auto üzerinden Google Haritalar’ı açın

üzerinden Profil > Araç Ayarları bölümüne girin

Elektrikli araç modelinizi seçin veya ekleyin

Mevcut batarya yüzdesini girin

Gitmek istediğiniz konumu aratın

Rota oluşturulduğunda önerilen şarj duraklarını kontrol edin

Navigasyonu başlatın ve rota boyunca güncellemeleri takip edin

Bu adımların ardından Google Haritalar, yolculuk boyunca gerekli şarj duraklarını otomatik olarak belirliyor ve varış noktasındaki tahmini batarya seviyesini gösteriyor. Ayrıca şarj noktalarında ne kadar süre kalmanız gerektiği de rota planına dahil ediliyor.

Ancak sistem araçtan gerçek zamanlı veri çekmediği için sürüş tarzı, klima kullanımı veya ani hızlanmalar gibi faktörler nedeniyle tahminler ile gerçek batarya seviyesi arasında fark oluşabiliyor. Bu nedenle özellikle uzun yolculuklarda batarya seviyesinin manuel olarak takip edilmesi öneriliyor.

Google Haritalar EV Rota Planlama iOS’ta Var mı? iPhone’a Gelecek mi?

Google’ın duyurduğu elektrikli araçlara özel rota planlama özelliği şu an için Android Auto tarafında sunuluyor. Yani sistem doğrudan araç ekranında Android Auto üzerinden çalışıyor ve batarya yüzdesine göre otomatik şarj planlaması yapabiliyor. iOS tarafında ise bu özellik henüz Apple CarPlay üzerinden aktif değil.

iPhone kullanıcıları Google Haritalar uygulamasını doğrudan telefondan kullanabiliyor olsa da Android Auto’daki gibi araç entegrasyonu ve otomatik şarj planlama sistemi henüz sunulmuyor. Google’ın özelliği ilerleyen dönemde iOS ve Apple CarPlay tarafına da getirmesi bekleniyor ancak şu an için bu konuda resmi bir tarih paylaşılmış değil.

Editörün Yorumu

Google'ın Maps üzerinden yaptığı bu yeni eklenti pek çok elektrikli otomobil kullanıcısının aslında büyük bir ihtiyadını karşılıyor. Zira insanlar şarj rotası hesabı yaparken stres olmak istemiyor ve gerçek zamanlı yol durumunu da önceden tahmin etmek istiyor. Bu kapsamda kullanıcı tarafında büyük bir kolaylık sağlanacak. Ancak iOS tarafında bu hizmetin henüz verilmemesi büyük bir dezavantaj olarak ortaya çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?