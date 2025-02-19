PlayStation Efsanesi Shuhei Yoshida: Beni Zorla Emekli Ettiler

"PlayStation'da kalabilmemin tek yolu bağımsız oyunların lideri olmak, ya da yolumu onlardan ayırmaktı..."

İşte bunlar, eski PlayStation Başkanı Shuhei Yoshida'nın sözleri. Efsanenin emeklilik haberini verdiğimizde bu acele emekliliğin arkasında başka bir şeyler olduğuna dair şüpheler döndüğünü sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Yoshida'nın açıklamalarıyla durumun gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Görünen o ki Yoshida'nın bu noktada iki seçeneği vardı: Ya bağımsız oyunlara liderlik edecekti, ya da gidecekti.

Shuhei Yoshida'nın 2019'da SIE Worldwide Studios başkanlığından ayrılarak bağımsız oyunlara liderlik etmesi aslında tamamen kendi tercihi değildi. Verdiği yeni röportajda Yoshida, PlayStation'da kalabilmek için tek seçeneğinin bu olduğunu açıkladı.

Bağımsız Oyunlara Geçiş, Şirketten Ayrılmaktan Zordu

Yoshida tam 31 yıl boyunca Sony'de çalışmış olmasına rağmen indie oyunların başına geçiş yapma fikri, şirketten ayrılmaktan çok daha korkutucuydu diyor. Başlarda bu geçiş büyük bir risk gibi görünüyordu, ardından kısa sürede bağımsız oyun dünyasında kendine bir yer edindi.

Efsane isim Sony'den ayrılmış olmasına rağmen bazı bağımsız şirketlerin danışmanı oldu.

Ryan bana indie oyunlarla ilgilenmemi teklif ettiğinde, ya bu görevi kabul edecektim ya da PlayStation'dan ayrılacaktım. Bu benim için çok zor bir karar olsa yeni görevimi heyecanla kucakladım.

Yoshida her yıl en iyi oyun ödüllerine aday olan yapımların büyük kısmının bağımsız oyunlar olduğunu vurguluyor. Sektörün geleceğinde bağımsız oyunların çok daha büyük bir rol oynayacağına inanıyor. Ona göre her yıl genç ve yetenekli geliştiriciler inanılmaz oyunlar yaratıyor ve sektöre heyecan katıyor.

Sizce Yoshida'nın PlayStation'da kalmak için indie dünyasına yönelmesi doğru bir karar mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.