Frostpunk 2 Genişleme Paketi Yayınlandı: Fractured Utopias Oyuncularla Buluştu

Geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi duyurulan Frostpunk 2 genişleme paketi Fractured Utopias, en nihayetinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarında oyuncular ile buluştu. Temel oyunun yapısının aynen korunduğu genişleme paketi, bizlere farklı bir deneyim sunuyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Uzun Zamandır Beklenen Frostpunk 2 İçeriği Fractured Utopias Yayınlandı

Geçtiğimiz yılın akılda kalan oyunlarından olan Frostpunk 2 için çıkışından kısa bir süre sonra, yedi başlangıç haritası ve üç azim seçimi içeren Utopia Builder modu yayınlanmıştı. Fractured Utopias ise bu modun temel konseptini içeriyor. Bu sayede oyunculara daha fazla yapı inşa etme olanağı sunuluyor olup, şehrin kapsamını genişletme ve oyuncu kararlarının ağırlığının hissettiriliyor. Yeni mekaniklerin her bir topluluğa da cesur ideolojik hedef ve bu hedefe ulaşabilmek için farklı yollar sunuyor.

Fractured Utopias, yüz yeni hikaye anlatımı hadisesi, Doomsayers (Felâket Tellalı) ve Plague (Veba) olmak üzere iki ücretli masal, yeni bir harita, her biri yeni sistemler, araçlar ve oyun sonu içeriği ile gelecek sekiz benzersiz topluluk, her bir topluluk için kilidi açılabilir toplamda on iki benzersiz yasa, merkez, yetenek ve dahası ile geliyor.

Yeni genişleme paketinde, her bir topluluk kendi ütopyasını planlıyor. Senaryo boyunca güvenlerini kazanırsanız, benzersiz kimliklerini sağlamlaştıran yeni yasaların, yapıların ve yeteneklerin kilitlerini açabileceksiniz. Utopia Tree (Ütopya Ağacı) üzerindeki bütün düğümleri açmanız durumunda ise, şehir üzerindeki benzer vizyonunuza ulaşacaksınız. Bu da tüm toplumun ileriye dönük tek bir yolda buluşması ve tüm gerilimin kalıcı olarak düşmesi ile sonuçlanacak.

Hayatta kalma oyunu olmakla kalmayıp, güç ve ideoloji üzerine kurulu gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunan Frostpunk 2 için yayınlanan Fractured Utopias, hiç şüphesiz ki oyunun kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor ve hikaye modunu tamamlayanlara taze bir deneyim daha sunmayı başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.