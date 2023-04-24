Yerli Dijital Yayın Platformu Gain Satıldı!

Geçtiğimiz yıllarda hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın platformu GAİN, Rams Türkiye Grubu tarafından satın alındı. Rams Türkiye, gerçekleşen satın almayla beraber GAİN hisselerinin tamamını bünyesine kattı.

Gain, Rams Türkiye Grubu Tarafından Satın Alındı

Rams Türkiye Grubu, dijital yayın platformu Gain'i satın aldı. GAİN platformunun kurucusu olan Gözde Akpınar'ın 1 Haziran tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklandı.

Akpınar, "Üç yıldan fazla bir süredir devam eden GAİN yolculuğumuzda, önemli bir karar aldık. Hepimizin ortak mücadelesiyle, sıfırdan bugünlere getirdiğimiz şirketimiz artık yeni bir döneme giriyor. Bugün itibarıyla GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız" dedi.

Gözde Akpınar, "Türkiye’nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital platformu olan GAİN için ilk günden beri hayalimiz, ülkemizden globale açılan bir marka yaratmaktı" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Global dev rakiplerimizin olduğu sektörde, bize inanan ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte farklı işler yaparak izleyicilerimiz ile birbirimizi daha iyi anlayarak güçlü bir bağ kurduk. Bu satışın ülkemiz için hayırlı olmasını ve bu bağın gelişerek sürmesini diliyorum."

1 Haziran tarihine kadar görevine devam edeceğini belirten Akpınar, "Bundan sonraki süreçte GAİN yine aynı yenilikçi ve kaliteli içerilerini hız kesmeden devam ettirirken, GAİN’in bugüne gelmesinde büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımızla yola devam edileceği bilgisini de paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.