Galatasaray - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Antalyaspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Antalyaspor 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Antalyaspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 1. yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapacak.

Galatasaray - Antalyaspor Maç Bilet Fiyatları

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı bilet fiyatları:

Premium: 14.000 TL

14.000 TL Delux: 13.000 TL

13.000 TL Lux: 12.000 TL

12.000 TL Classic: 11.000 TL

11.000 TL 1. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 2. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 3. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 4. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 5. Kategori: 2.600 TL

2.600 TL 6. Kategori: 1.900 TL

1.900 TL 7. Kategori: 1.050 TL

1.050 TL 8. Kategori: 950 TL

950 TL Misafir: 950 TL

Galatasaray - Antalyaspor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Antalyaspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

G. Sara

L. Torreira

M. Lemina

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

A. Morata

Antalyaspor Muhtemel 11 Kadrosu

K. Piric

Thalisson

Bünyamin Balcı

Abdurrahim Dursun

Veysel Sarı

E. Rakip

R. Safuri

J. Kaluzinski

B. Samudio

S. Larsson

S. van de Streek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Antalyaspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.