Galatasaray - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Galatasaray ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Galatasaray - Antalyaspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Galatasaray - Antalyaspor 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Antalyaspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 1. yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapacak.
Galatasaray - Antalyaspor Maç Bilet Fiyatları
Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı bilet fiyatları:
- Premium: 14.000 TL
- Delux: 13.000 TL
- Lux: 12.000 TL
- Classic: 11.000 TL
- 1. Kategori: 8.000 TL
- 2. Kategori: 6.000 TL
- 3. Kategori: 5.000 TL
- 4. Kategori: 3.500 TL
- 5. Kategori: 2.600 TL
- 6. Kategori: 1.900 TL
- 7. Kategori: 1.050 TL
- 8. Kategori: 950 TL
- Misafir: 950 TL
Galatasaray - Antalyaspor Muhtemel İlk 11
Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Antalyaspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- P. Frankowski
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- G. Sara
- L. Torreira
- M. Lemina
- V. Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
- A. Morata
Antalyaspor Muhtemel 11 Kadrosu
- K. Piric
- Thalisson
- Bünyamin Balcı
- Abdurrahim Dursun
- Veysel Sarı
- E. Rakip
- R. Safuri
- J. Kaluzinski
- B. Samudio
- S. Larsson
- S. van de Streek
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Antalyaspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Antalyaspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.