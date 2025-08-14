Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir sorusunun cevabı bu rehberde.
Galatasaray ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Eğer siz de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını nereden izlenir diye soruyorsanız doğru yerdesiniz.
Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Nereden İzlenir?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçları izlemek için Tod TV gibi platformları kullanabilirsiniz. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı ise şu an için belli değil.
Ne yazık ki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve Tod gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük'ün puan durumları nasıl?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu aslında Süper Lig'in ikinci haftası. Hatta bu Fatih Karagümrük'ün bu sezonki ilk maçı. Bu nedenle Galatasaray 3 puanla ligin zirvesinde Karagümrük ise 0 puana sahip.
Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı bilet fiyatları 2025 sezonunda 1.350 TL'den 18.000 TL'ye kadar uzanan geniş bir fiyat skalasıyla belirlendi. Galatasaray maçı bilet al seçenekleri arasında en prestijli Premium kategori biletleri 18.000 TL, Delux kategori 17.000 TL ve Lux kategori 16.000 TL olarak fiyatlandırıldı.
Galatasaray stadyumu bilet fiyatları orta segment için Classic kategori 15.000 TL'den başlarken, Kategori 1 biletleri 10.000 TL olarak satışa sunuldu. Fatih Karagümrük maçı en ucuz bilet fiyatları Kategori 11 ve Misafir kategorilerinde 1.350 TL ile taraftarların bütçesine uygun seçenekler sunuyor.
- Premium: 18.000 TL
- Delux: 17.000 TL
- Lux: 16.000 TL
- Classic: 15.000 TL
- Kategori 1: 10.000 TL
- Kategori 2: 9.000 TL
- Kategori 3: 8.000 TL
- Kategori 4: 7.000 TL
- Kategori 5: 6.500 TL
- Kategori 6: 5.500 TL
- Kategori 7: 5.000 TL
- Kategori 8: 4.000 TL
- Kategori 9: 3.000 TL
- Kategori 10: 1.500 TL
- Kategori 11: 1.350 TL
- Misafir: 1.350 TL
Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Muhtemel 11'ler
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler açıklanırken, Okan Buruk'un tercihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray'da Icardi ve Osimhen hala sakat. Kaleci transferi ise hala tamamlanmadı. Fatih Karagümrük muhtemel 11'inde ise teknik direktör Marcel Licka'nın ise ilk maçı olacak. Maçın ilk 11'leri ise şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel ilk 11
- Barış Alper Yılmaz
- Leroy Sane
- Gabriel Sara
- Yunus Akgün
- Mario Lemina
- Lucas Torreira
- Eren Elmalı
- Abdülkerim Bardakçı
- Davinson Sanchez
- Roland Sallai
- Günay Güvenç
Fatih Karagümrük Muhtemel ilk 11
- Andre Gray
- João Camacho
- Serginho
- Daniel Johnson
- Berkay Özcan
- Maruis Tresor Doh
- Jure Balkovec
- Çağtay Kurukalıp
- Enzo Roco
- Nikoloz Ugrekhelidze
- Ivo Grbix
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.